Brian (BRIAN) teave Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future. Ametlik veebisait: https://brianarmbase.com/

Brian (BRIAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Brian (BRIAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M Koguvaru: $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M Ringlev varu: $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00823332 $ 0.00823332 $ 0.00823332 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00421412 $ 0.00421412 $ 0.00421412 Lisateave Brian (BRIAN) hinna kohta

Brian (BRIAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Brian (BRIAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRIAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRIAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRIAN tokeni tokenoomikat, avastage BRIAN tokeni reaalajas hinda!

BRIAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BRIAN võiks suunduda? Meie BRIAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BRIAN tokeni hinna ennustust kohe!

