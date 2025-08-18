Mis on Brian (BRIAN)

Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Brian (BRIAN) allikas Ametlik veebisait

Brian hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brian (BRIAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brian (BRIAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brian nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Brian hinna ennustust kohe!

BRIAN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Brian (BRIAN) tokenoomika

Brian (BRIAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRIAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brian (BRIAN) kohta Kui palju on Brian (BRIAN) tänapäeval väärt? Reaalajas BRIAN hind USD on 0.00437815 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BRIAN/USD hind? $ 0.00437815 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BRIAN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Brian turukapitalisatsioon? BRIAN turukapitalisatsioon on $ 4.26M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BRIAN ringlev varu? BRIAN ringlev varu on 972.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRIAN (ATH) hind? BRIAN saavutab ATH hinna summas 0.00823332 USD . Mis oli kõigi aegade BRIAN madalaim (ATL) hind? BRIAN nägi ATL hinda summas 0.00029079 USD . Milline on BRIAN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BRIAN kauplemismaht on -- USD . Kas BRIAN sel aastal kõrgemale ka suundub? BRIAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRIAN hinna ennustust

Brian (BRIAN) Olulised valdkonna uudised