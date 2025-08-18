Rohkem infot BRIAN

Brian hind (BRIAN)

1 BRIAN/USD reaalajas hind:

$0.0043783
$0.0043783
-2.80%1D
USD
Brian (BRIAN) reaalajas hinnagraafik
Brian (BRIAN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00421792
$ 0.00421792
24 h madal
$ 0.00469289
$ 0.00469289
24 h kõrge

$ 0.00421792
$ 0.00421792

$ 0.00469289
$ 0.00469289

$ 0.00823332
$ 0.00823332

$ 0.00029079
$ 0.00029079

+0.81%

-2.89%

-18.43%

-18.43%

Brian (BRIAN) reaalajas hind on $0.00437815. Viimase 24 tunni jooksul BRIAN kaubeldud madalaim $ 0.00421792 ja kõrgeim $ 0.00469289 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRIANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00823332 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00029079.

Lüliajalise tootluse osas on BRIAN muutunud +0.81% viimase tunni jooksul, -2.89% 24 tunni vältel -18.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Brian (BRIAN) – turuteave

$ 4.26M
$ 4.26M

--
--

$ 4.26M
$ 4.26M

972.03M
972.03M

972,025,798.487458
972,025,798.487458

Brian praegune turukapitalisatsioon on $ 4.26M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRIAN ringlev varu on 972.03M, mille koguvaru on 972025798.487458. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.26M.

Brian (BRIAN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Brian ja USD hinnamuutus $ -0.000130747065665161.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Brian ja USD hinnamuutus $ +0.0005914197.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Brian ja USD hinnamuutus $ +0.0086070523.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Brian ja USD hinnamuutus $ +0.0025365357085103782.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000130747065665161-2.89%
30 päeva$ +0.0005914197+13.51%
60 päeva$ +0.0086070523+196.59%
90 päeva$ +0.0025365357085103782+137.73%

Mis on Brian (BRIAN)

Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.

Üksuse Brian (BRIAN) allikas

Ametlik veebisait

Brian hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brian (BRIAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brian (BRIAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brian nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Brian hinna ennustust kohe!

BRIAN kohalike valuutade suhtes

Brian (BRIAN) tokenoomika

Brian (BRIAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRIAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brian (BRIAN) kohta

Kui palju on Brian (BRIAN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRIAN hind USD on 0.00437815 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRIAN/USD hind?
Praegune hind BRIAN/USD on $ 0.00437815. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Brian turukapitalisatsioon?
BRIAN turukapitalisatsioon on $ 4.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRIAN ringlev varu?
BRIAN ringlev varu on 972.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRIAN (ATH) hind?
BRIAN saavutab ATH hinna summas 0.00823332 USD.
Mis oli kõigi aegade BRIAN madalaim (ATL) hind?
BRIAN nägi ATL hinda summas 0.00029079 USD.
Milline on BRIAN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRIAN kauplemismaht on -- USD.
Kas BRIAN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRIAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRIAN hinna ennustust.
Brian (BRIAN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

