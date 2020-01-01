Brat (BRAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Brat (BRAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Brat (BRAT) teave $BRAT is a BASE memecoin embodying the spirit of rebellion, chaos, and underground domination, driven by a narrative of payback and revolution. With strong community backing, a polished brand, and an upcoming game, $BRAT is positioning itself as the next cult classic on BASE. BRAT is no ordinary lab rat. Heis been through the ringer, experimented on by the biggest, baddest memecoins out there. Their mission? To find that perfect formula that'll send any memecoin flying straight to the moon! Ametlik veebisait: https://www.bratonbase.io/ Valge raamat: https://whitepaper.bratonbase.io/ Ostke BRAT kohe!

Brat (BRAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Brat (BRAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21,67K $ 21,67K $ 21,67K Koguvaru: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Ringlev varu: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21,67K $ 21,67K $ 21,67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,01625004 $ 0,01625004 $ 0,01625004 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Brat (BRAT) hinna kohta

Brat (BRAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Brat (BRAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRAT tokeni tokenoomikat, avastage BRAT tokeni reaalajas hinda!

BRAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BRAT võiks suunduda? Meie BRAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BRAT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!