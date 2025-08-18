Mis on Brat (BRAT)

$BRAT is a BASE memecoin embodying the spirit of rebellion, chaos, and underground domination, driven by a narrative of payback and revolution. With strong community backing, a polished brand, and an upcoming game, $BRAT is positioning itself as the next cult classic on BASE. BRAT is no ordinary lab rat. Heis been through the ringer, experimented on by the biggest, baddest memecoins out there. Their mission? To find that perfect formula that'll send any memecoin flying straight to the moon!

Üksuse Brat (BRAT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Brat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brat (BRAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brat (BRAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Brat hinna ennustust kohe!

BRAT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Brat (BRAT) tokenoomika

Brat (BRAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brat (BRAT) kohta Kui palju on Brat (BRAT) tänapäeval väärt? Reaalajas BRAT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BRAT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BRAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Brat turukapitalisatsioon? BRAT turukapitalisatsioon on $ 22.28K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BRAT ringlev varu? BRAT ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRAT (ATH) hind? BRAT saavutab ATH hinna summas 0.01625004 USD . Mis oli kõigi aegade BRAT madalaim (ATL) hind? BRAT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BRAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BRAT kauplemismaht on -- USD . Kas BRAT sel aastal kõrgemale ka suundub? BRAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRAT hinna ennustust

Brat (BRAT) Olulised valdkonna uudised