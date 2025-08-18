Rohkem infot BOPPY

BOPPY hind (BOPPY)

1 BOPPY/USD reaalajas hind:

--
----
-7.10%1D
USD
BOPPY (BOPPY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:01:18 (UTC+8)

BOPPY (BOPPY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00243358
$ 0.00243358$ 0.00243358

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-7.19%

-2.33%

-2.33%

BOPPY (BOPPY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BOPPY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOPPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00243358 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BOPPY muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, -7.19% 24 tunni vältel -2.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BOPPY (BOPPY) – turuteave

$ 12.36K
$ 12.36K$ 12.36K

--
----

$ 12.36K
$ 12.36K$ 12.36K

995.81M
995.81M 995.81M

995,805,459.672498
995,805,459.672498 995,805,459.672498

BOPPY praegune turukapitalisatsioon on $ 12.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOPPY ringlev varu on 995.81M, mille koguvaru on 995805459.672498. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.36K.

BOPPY (BOPPY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BOPPY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BOPPY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BOPPY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BOPPY ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.19%
30 päeva$ 0-5.74%
60 päeva$ 0+13.40%
90 päeva$ 0--

Mis on BOPPY (BOPPY)

boppy the puppy🐾

Üksuse BOPPY (BOPPY) allikas

Ametlik veebisait

BOPPY hinna ennustus (USD)

Kui palju on BOPPY (BOPPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOPPY (BOPPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOPPY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BOPPY hinna ennustust kohe!

BOPPY kohalike valuutade suhtes

BOPPY (BOPPY) tokenoomika

BOPPY (BOPPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOPPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOPPY (BOPPY) kohta

Kui palju on BOPPY (BOPPY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOPPY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOPPY/USD hind?
Praegune hind BOPPY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BOPPY turukapitalisatsioon?
BOPPY turukapitalisatsioon on $ 12.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOPPY ringlev varu?
BOPPY ringlev varu on 995.81M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOPPY (ATH) hind?
BOPPY saavutab ATH hinna summas 0.00243358 USD.
Mis oli kõigi aegade BOPPY madalaim (ATL) hind?
BOPPY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BOPPY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOPPY kauplemismaht on -- USD.
Kas BOPPY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOPPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOPPY hinna ennustust.
BOPPY (BOPPY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

