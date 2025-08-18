Bogdanoff hind (BOG)
Bogdanoff (BOG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BOG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BOG muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bogdanoff praegune turukapitalisatsioon on $ 292.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOG ringlev varu on 300.00T, mille koguvaru on 300000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 292.91K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Bogdanoff ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bogdanoff ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bogdanoff ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bogdanoff ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+38.58%
|60 päeva
|$ 0
|+17.76%
|90 päeva
|$ 0
|--
What is the project about? $BOG is a crypto project inspired by the Bogdanoff twins, aiming to create a decentralized platform for meme enthusiasts to connect, share, and trade. The project leverages blockchain technology to provide a secure, transparent, and engaging environment for users to express themselves and interact with like-minded individuals. What makes your project unique? Our project stands out because of its focus on creating a vibrant community of meme lovers, with a user-friendly platform and tools to showcase creativity. We also emphasize the importance of community-driven events and initiatives, allowing the community to have a significant role in shaping the project's future. History of your project. $BOG was conceived in early 2023 by a team of experienced crypto enthusiasts who shared a passion for memes and the Bogdanoff twins. The project has since grown to include a dedicated and diverse community of users, who actively contribute to its development and expansion. What’s next for your project? We have an exciting roadmap planned for $BOG, including the launch of our decentralized meme marketplace, integration with popular social media platforms, and various marketing campaigns to raise awareness and adoption. We'll also continuously work on improving our platform based on user feedback and needs. What can your token be used for? The $BOG token serves as the native currency of the platform and can be used for various activities, such as: Buying, selling, and trading memes within the marketplace. Participating in community-driven events and contests. Voting on platform updates and future developments. Supporting content creators and artists within the community.
Bogdanoff (BOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.