Mis on BMX (BMX)

What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BMX (BMX) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BMX (BMX) kohta Kui palju on BMX (BMX) tänapäeval väärt? Reaalajas BMX hind USD on 7.11 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BMX/USD hind? $ 7.11 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BMX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BMX turukapitalisatsioon? BMX turukapitalisatsioon on $ 19.71M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BMX ringlev varu? BMX ringlev varu on 2.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BMX (ATH) hind? BMX saavutab ATH hinna summas 15.37 USD . Mis oli kõigi aegade BMX madalaim (ATL) hind? BMX nägi ATL hinda summas 0.26035 USD . Milline on BMX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BMX kauplemismaht on -- USD . Kas BMX sel aastal kõrgemale ka suundub? BMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BMX hinna ennustust

