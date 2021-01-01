BMX (BMX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BMX (BMX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BMX (BMX) teave What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP. Ametlik veebisait: https://bmx.trade/ Ostke BMX kohe!

BMX (BMX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BMX (BMX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.02M $ 19.02M $ 19.02M Koguvaru: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Ringlev varu: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.02M $ 19.02M $ 19.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Kõigi aegade madalaim: $ 0.26035 $ 0.26035 $ 0.26035 Praegune hind: $ 6.86 $ 6.86 $ 6.86 Lisateave BMX (BMX) hinna kohta

BMX (BMX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BMX (BMX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BMX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BMX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BMX tokeni tokenoomikat, avastage BMX tokeni reaalajas hinda!

BMX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BMX võiks suunduda? Meie BMX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BMX tokeni hinna ennustust kohe!

