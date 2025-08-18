Rohkem infot BLANK

BlockWallet hind (BLANK)

1 BLANK/USD reaalajas hind:

$0.00128159
$0.00128159
-7.10%1D
USD
BlockWallet (BLANK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:23:56 (UTC+8)

BlockWallet (BLANK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0012714
$ 0.0012714
24 h madal
$ 0.0013799
$ 0.0013799
24 h kõrge

$ 0.0012714
$ 0.0012714

$ 0.0013799
$ 0.0013799

$ 5.5
$ 5.5

$ 0.00119872
$ 0.00119872

-0.42%

-7.12%

-0.73%

-0.73%

BlockWallet (BLANK) reaalajas hind on $0.00128159. Viimase 24 tunni jooksul BLANK kaubeldud madalaim $ 0.0012714 ja kõrgeim $ 0.0013799 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLANKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.5 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00119872.

Lüliajalise tootluse osas on BLANK muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, -7.12% 24 tunni vältel -0.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BlockWallet (BLANK) – turuteave

$ 53.28K
$ 53.28K

--
--

$ 160.15K
$ 160.15K

41.57M
41.57M

124,961,166.0
124,961,166.0

BlockWallet praegune turukapitalisatsioon on $ 53.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLANK ringlev varu on 41.57M, mille koguvaru on 124961166.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 160.15K.

BlockWallet (BLANK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BlockWallet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BlockWallet ja USD hinnamuutus $ -0.0002533754.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BlockWallet ja USD hinnamuutus $ -0.0001573891.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BlockWallet ja USD hinnamuutus $ -0.0006642730226147412.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.12%
30 päeva$ -0.0002533754-19.77%
60 päeva$ -0.0001573891-12.28%
90 päeva$ -0.0006642730226147412-34.13%

Mis on BlockWallet (BLANK)

The most private, non-custodial browser wallet. Reclaim control of your financial privacy. Get BlockWallet. http://t.me/blockwallet

Üksuse BlockWallet (BLANK) allikas

Ametlik veebisait

BlockWallet hinna ennustus (USD)

Kui palju on BlockWallet (BLANK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BlockWallet (BLANK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BlockWallet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BlockWallet hinna ennustust kohe!

BLANK kohalike valuutade suhtes

BlockWallet (BLANK) tokenoomika

BlockWallet (BLANK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLANK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlockWallet (BLANK) kohta

Kui palju on BlockWallet (BLANK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLANK hind USD on 0.00128159 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLANK/USD hind?
Praegune hind BLANK/USD on $ 0.00128159. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BlockWallet turukapitalisatsioon?
BLANK turukapitalisatsioon on $ 53.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLANK ringlev varu?
BLANK ringlev varu on 41.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLANK (ATH) hind?
BLANK saavutab ATH hinna summas 5.5 USD.
Mis oli kõigi aegade BLANK madalaim (ATL) hind?
BLANK nägi ATL hinda summas 0.00119872 USD.
Milline on BLANK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLANK kauplemismaht on -- USD.
Kas BLANK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLANK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLANK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:23:56 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.