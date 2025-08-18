Rohkem infot BTCZ

BitcoinZ logo

BitcoinZ hind (BTCZ)

Loendis mitteolevad

1 BTCZ/USD reaalajas hind:

--
----
+3.40%1D
mexc
USD
BitcoinZ (BTCZ) reaalajas hinnagraafik
BitcoinZ (BTCZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.022458
$ 0.022458$ 0.022458

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+3.43%

+2.39%

+2.39%

BitcoinZ (BTCZ) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BTCZ kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTCZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.022458 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BTCZ muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, +3.43% 24 tunni vältel +2.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BitcoinZ (BTCZ) – turuteave

$ 646.80K
$ 646.80K$ 646.80K

--
----

$ 646.80K
$ 646.80K$ 646.80K

12.60B
12.60B 12.60B

12,604,557,974.0
12,604,557,974.0 12,604,557,974.0

BitcoinZ praegune turukapitalisatsioon on $ 646.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BTCZ ringlev varu on 12.60B, mille koguvaru on 12604557974.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 646.80K.

BitcoinZ (BTCZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BitcoinZ ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BitcoinZ ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BitcoinZ ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BitcoinZ ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+3.43%
30 päeva$ 0+66.14%
60 päeva$ 0+66.06%
90 päeva$ 0--

Mis on BitcoinZ (BTCZ)

BitcoinZ is based on Bitcoin + zkSNARKs and is a decentralized CDD.

Üksuse BitcoinZ (BTCZ) allikas

Ametlik veebisait

BitcoinZ hinna ennustus (USD)

Kui palju on BitcoinZ (BTCZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitcoinZ (BTCZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitcoinZ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BitcoinZ hinna ennustust kohe!

BTCZ kohalike valuutade suhtes

BitcoinZ (BTCZ) tokenoomika

BitcoinZ (BTCZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTCZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitcoinZ (BTCZ) kohta

Kui palju on BitcoinZ (BTCZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas BTCZ hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BTCZ/USD hind?
Praegune hind BTCZ/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BitcoinZ turukapitalisatsioon?
BTCZ turukapitalisatsioon on $ 646.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BTCZ ringlev varu?
BTCZ ringlev varu on 12.60B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTCZ (ATH) hind?
BTCZ saavutab ATH hinna summas 0.022458 USD.
Mis oli kõigi aegade BTCZ madalaim (ATL) hind?
BTCZ nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BTCZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BTCZ kauplemismaht on -- USD.
Kas BTCZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
BTCZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTCZ hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.