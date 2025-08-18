Mis on BitcoinZ (BTCZ)

BitcoinZ is based on Bitcoin + zkSNARKs and is a decentralized CDD.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BitcoinZ (BTCZ) allikas Ametlik veebisait

BitcoinZ hinna ennustus (USD)

Kui palju on BitcoinZ (BTCZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitcoinZ (BTCZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitcoinZ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BitcoinZ hinna ennustust kohe!

BTCZ kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BitcoinZ (BTCZ) tokenoomika

BitcoinZ (BTCZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTCZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitcoinZ (BTCZ) kohta Kui palju on BitcoinZ (BTCZ) tänapäeval väärt? Reaalajas BTCZ hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BTCZ/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BTCZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BitcoinZ turukapitalisatsioon? BTCZ turukapitalisatsioon on $ 646.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BTCZ ringlev varu? BTCZ ringlev varu on 12.60B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTCZ (ATH) hind? BTCZ saavutab ATH hinna summas 0.022458 USD . Mis oli kõigi aegade BTCZ madalaim (ATL) hind? BTCZ nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BTCZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BTCZ kauplemismaht on -- USD . Kas BTCZ sel aastal kõrgemale ka suundub? BTCZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTCZ hinna ennustust

BitcoinZ (BTCZ) Olulised valdkonna uudised