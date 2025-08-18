Rohkem infot B2M

Bit2Me hind (B2M)

Loendis mitteolevad

1 B2M/USD reaalajas hind:

$0.01453872
$0.01453872
0.00%1D
USD
Bit2Me (B2M) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:06:57 (UTC+8)

Bit2Me (B2M) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01441179
$ 0.01441179
24 h madal
$ 0.01474149
$ 0.01474149
24 h kõrge

$ 0.01441179
$ 0.01441179

$ 0.01474149
$ 0.01474149

$ 0.300665
$ 0.300665

$ 0.0
$ 0.0

-0.79%

-0.02%

+6.12%

+6.12%

Bit2Me (B2M) reaalajas hind on $0.01453895. Viimase 24 tunni jooksul B2M kaubeldud madalaim $ 0.01441179 ja kõrgeim $ 0.01474149 näitab aktiivset turu volatiivsust. B2Mkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.300665 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0.

Lüliajalise tootluse osas on B2M muutunud -0.79% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel +6.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bit2Me (B2M) – turuteave

$ 42.99M
$ 42.99M

--
--

$ 71.91M
$ 71.91M

2.96B
2.96B

4,945,917,187.37
4,945,917,187.37

Bit2Me praegune turukapitalisatsioon on $ 42.99M -- 24 tunnise kauplemismahuga. B2M ringlev varu on 2.96B, mille koguvaru on 4945917187.37. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.91M.

Bit2Me (B2M) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bit2Me ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bit2Me ja USD hinnamuutus $ +0.0048035992.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bit2Me ja USD hinnamuutus $ +0.0023071598.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bit2Me ja USD hinnamuutus $ +0.002520619770057082.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.02%
30 päeva$ +0.0048035992+33.04%
60 päeva$ +0.0023071598+15.87%
90 päeva$ +0.002520619770057082+20.97%

Mis on Bit2Me (B2M)

Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges.

Üksuse Bit2Me (B2M) allikas

Ametlik veebisait

Bit2Me hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bit2Me (B2M) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bit2Me (B2M) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bit2Me nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bit2Me hinna ennustust kohe!

B2M kohalike valuutade suhtes

Bit2Me (B2M) tokenoomika

Bit2Me (B2M) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet B2M tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bit2Me (B2M) kohta

Kui palju on Bit2Me (B2M) tänapäeval väärt?
Reaalajas B2M hind USD on 0.01453895 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune B2M/USD hind?
Praegune hind B2M/USD on $ 0.01453895. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bit2Me turukapitalisatsioon?
B2M turukapitalisatsioon on $ 42.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on B2M ringlev varu?
B2M ringlev varu on 2.96B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim B2M (ATH) hind?
B2M saavutab ATH hinna summas 0.300665 USD.
Mis oli kõigi aegade B2M madalaim (ATL) hind?
B2M nägi ATL hinda summas 0.0 USD.
Milline on B2M kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine B2M kauplemismaht on -- USD.
Kas B2M sel aastal kõrgemale ka suundub?
B2M võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake B2M hinna ennustust.
Bit2Me (B2M) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

