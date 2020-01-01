Bit2Me (B2M) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bit2Me (B2M) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bit2Me (B2M) teave
Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges.
Ametlik veebisait: https://bit2me.com/

Bit2Me (B2M) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bit2Me (B2M) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.38M $ 43.38M $ 43.38M Koguvaru: $ 4.95B $ 4.95B $ 4.95B Ringlev varu: $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 72.55M $ 72.55M $ 72.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.300665 $ 0.300665 $ 0.300665 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Praegune hind: $ 0.01465956 $ 0.01465956 $ 0.01465956 Lisateave Bit2Me (B2M) hinna kohta

Bit2Me (B2M) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bit2Me (B2M) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate B2M tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: B2M tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate B2M tokeni tokenoomikat, avastage B2M tokeni reaalajas hinda!

B2M – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu B2M võiks suunduda? Meie B2M hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake B2M tokeni hinna ennustust kohe!

