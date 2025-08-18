Rohkem infot BIO/ACC

Bio Acceleration hind (BIO/ACC)

1 BIO/ACC/USD reaalajas hind:

--
----
-3.30%1D
USD
Bio Acceleration (BIO/ACC) reaalajas hinnagraafik
Bio Acceleration (BIO/ACC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00262921
$ 0.00262921$ 0.00262921

$ 0
$ 0$ 0

+2.11%

-3.34%

-12.31%

-12.31%

Bio Acceleration (BIO/ACC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BIO/ACC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIO/ACCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00262921 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BIO/ACC muutunud +2.11% viimase tunni jooksul, -3.34% 24 tunni vältel -12.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bio Acceleration (BIO/ACC) – turuteave

$ 39.58K
$ 39.58K$ 39.58K

--
----

$ 39.58K
$ 39.58K$ 39.58K

998.30M
998.30M 998.30M

998,302,958.203761
998,302,958.203761 998,302,958.203761

Bio Acceleration praegune turukapitalisatsioon on $ 39.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIO/ACC ringlev varu on 998.30M, mille koguvaru on 998302958.203761. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.58K.

Bio Acceleration (BIO/ACC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bio Acceleration ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bio Acceleration ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bio Acceleration ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bio Acceleration ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.34%
30 päeva$ 0+7.67%
60 päeva$ 0+23.16%
90 päeva$ 0--

Mis on Bio Acceleration (BIO/ACC)

The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bio Acceleration (BIO/ACC) allikas

Ametlik veebisait

Bio Acceleration hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bio Acceleration (BIO/ACC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bio Acceleration (BIO/ACC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bio Acceleration nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bio Acceleration hinna ennustust kohe!

BIO/ACC kohalike valuutade suhtes

Bio Acceleration (BIO/ACC) tokenoomika

Bio Acceleration (BIO/ACC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIO/ACC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bio Acceleration (BIO/ACC) kohta

Kui palju on Bio Acceleration (BIO/ACC) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIO/ACC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIO/ACC/USD hind?
Praegune hind BIO/ACC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bio Acceleration turukapitalisatsioon?
BIO/ACC turukapitalisatsioon on $ 39.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIO/ACC ringlev varu?
BIO/ACC ringlev varu on 998.30M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIO/ACC (ATH) hind?
BIO/ACC saavutab ATH hinna summas 0.00262921 USD.
Mis oli kõigi aegade BIO/ACC madalaim (ATL) hind?
BIO/ACC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BIO/ACC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIO/ACC kauplemismaht on -- USD.
Kas BIO/ACC sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIO/ACC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIO/ACC hinna ennustust.
