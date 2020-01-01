Bio Acceleration (BIO/ACC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bio Acceleration (BIO/ACC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bio Acceleration (BIO/ACC) teave The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem. Ametlik veebisait: https://bioacc.meme/ Ostke BIO/ACC kohe!

Bio Acceleration (BIO/ACC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bio Acceleration (BIO/ACC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 55.69K Koguvaru: $ 998.30M Ringlev varu: $ 998.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 55.69K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00262921 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0 Lisateave Bio Acceleration (BIO/ACC) hinna kohta

Bio Acceleration (BIO/ACC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bio Acceleration (BIO/ACC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BIO/ACC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BIO/ACC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BIO/ACC tokeni tokenoomikat, avastage BIO/ACC tokeni reaalajas hinda!

BIO/ACC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BIO/ACC võiks suunduda? Meie BIO/ACC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BIO/ACC tokeni hinna ennustust kohe!

