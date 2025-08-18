Rohkem infot BRY

Berry Data logo

Berry Data hind (BRY)

Loendis mitteolevad

1 BRY/USD reaalajas hind:

$0.01668888
$0.01668888$0.01668888
-2.70%1D
USD
Berry Data (BRY) reaalajas hinnagraafik
Berry Data (BRY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01662692
$ 0.01662692$ 0.01662692
24 h madal
$ 0.01719773
$ 0.01719773$ 0.01719773
24 h kõrge

$ 0.01662692
$ 0.01662692$ 0.01662692

$ 0.01719773
$ 0.01719773$ 0.01719773

$ 40.0
$ 40.0$ 40.0

$ 0.01171414
$ 0.01171414$ 0.01171414

+0.33%

-2.76%

+2.52%

+2.52%

Berry Data (BRY) reaalajas hind on $0.01668901. Viimase 24 tunni jooksul BRY kaubeldud madalaim $ 0.01662692 ja kõrgeim $ 0.01719773 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 40.0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01171414.

Lüliajalise tootluse osas on BRY muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, -2.76% 24 tunni vältel +2.52% viimase 7 päeva jooksul.

Berry Data (BRY) – turuteave

$ 107.02K
$ 107.02K$ 107.02K

--
----

$ 167.68K
$ 167.68K$ 167.68K

6.41M
6.41M 6.41M

10,047,791.28086419
10,047,791.28086419 10,047,791.28086419

Berry Data praegune turukapitalisatsioon on $ 107.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRY ringlev varu on 6.41M, mille koguvaru on 10047791.28086419. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 167.68K.

Berry Data (BRY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Berry Data ja USD hinnamuutus $ -0.00047372891380431.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Berry Data ja USD hinnamuutus $ +0.0022355679.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Berry Data ja USD hinnamuutus $ +0.0037238188.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Berry Data ja USD hinnamuutus $ +0.002697445562694591.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00047372891380431-2.76%
30 päeva$ +0.0022355679+13.40%
60 päeva$ +0.0037238188+22.31%
90 päeva$ +0.002697445562694591+19.28%

Mis on Berry Data (BRY)

Üksuse Berry Data (BRY) allikas

Ametlik veebisait

Berry Data hinna ennustus (USD)

Kui palju on Berry Data (BRY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Berry Data (BRY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Berry Data nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Berry Data hinna ennustust kohe!

BRY kohalike valuutade suhtes

Berry Data (BRY) tokenoomika

Berry Data (BRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Berry Data (BRY) kohta

Kui palju on Berry Data (BRY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRY hind USD on 0.01668901 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRY/USD hind?
Praegune hind BRY/USD on $ 0.01668901. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Berry Data turukapitalisatsioon?
BRY turukapitalisatsioon on $ 107.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRY ringlev varu?
BRY ringlev varu on 6.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRY (ATH) hind?
BRY saavutab ATH hinna summas 40.0 USD.
Mis oli kõigi aegade BRY madalaim (ATL) hind?
BRY nägi ATL hinda summas 0.01171414 USD.
Milline on BRY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRY kauplemismaht on -- USD.
Kas BRY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRY hinna ennustust.
Berry Data (BRY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

