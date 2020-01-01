Berry Data (BRY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Berry Data (BRY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Berry Data (BRY) teave Ametlik veebisait: https://berrydata.co/

Berry Data (BRY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Berry Data (BRY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 107.30K $ 107.30K $ 107.30K Koguvaru: $ 10.05M $ 10.05M $ 10.05M Ringlev varu: $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 168.12K $ 168.12K $ 168.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 40.0 $ 40.0 $ 40.0 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01171414 $ 0.01171414 $ 0.01171414 Praegune hind: $ 0.01676306 $ 0.01676306 $ 0.01676306 Lisateave Berry Data (BRY) hinna kohta

Berry Data (BRY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Berry Data (BRY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRY tokeni tokenoomikat, avastage BRY tokeni reaalajas hinda!

