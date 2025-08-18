Mis on BENIS (BENIS)

A memecoin on Avalanche about benis. Benis is a humourous misspelling of a phallic word. The Avalanche community enjoys this word and therefore it was made into a memecoin. The memecoin is family friendly. It was launched on Arena.Trade's token launcher and has grown to become a cult-like meme. It is part of the nochillio world order of degenerate currencies on the Avalanche c-chain. Try benis today!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BENIS (BENIS) allikas Ametlik veebisait

BENIS hinna ennustus (USD)

Kui palju on BENIS (BENIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BENIS (BENIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BENIS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BENIS hinna ennustust kohe!

BENIS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BENIS (BENIS) tokenoomika

BENIS (BENIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BENIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BENIS (BENIS) kohta Kui palju on BENIS (BENIS) tänapäeval väärt? Reaalajas BENIS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BENIS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BENIS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BENIS turukapitalisatsioon? BENIS turukapitalisatsioon on $ 57.59K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BENIS ringlev varu? BENIS ringlev varu on 10.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BENIS (ATH) hind? BENIS saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BENIS madalaim (ATL) hind? BENIS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BENIS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BENIS kauplemismaht on -- USD . Kas BENIS sel aastal kõrgemale ka suundub? BENIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BENIS hinna ennustust

BENIS (BENIS) Olulised valdkonna uudised