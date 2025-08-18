Rohkem infot BEMU

BEMU logo

BEMU hind (BEMU)

Loendis mitteolevad

1 BEMU/USD reaalajas hind:

--
----
+0.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BEMU (BEMU) reaalajas hinnagraafik
BEMU (BEMU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

+0.63%

-0.53%

-0.53%

BEMU (BEMU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BEMU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEMUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BEMU muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, +0.63% 24 tunni vältel -0.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BEMU (BEMU) – turuteave

$ 38.25K
$ 38.25K$ 38.25K

--
----

$ 38.25K
$ 38.25K$ 38.25K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

BEMU praegune turukapitalisatsioon on $ 38.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BEMU ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.25K.

BEMU (BEMU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BEMU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BEMU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BEMU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BEMU ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.63%
30 päeva$ 0+18.25%
60 päeva$ 0+96.25%
90 päeva$ 0--

Mis on BEMU (BEMU)

Meet Bemu, a stranded alien with a singular dream: to hitch a ride to Mars aboard Elon's Starship. But Bemu isn't just any alien; he's powered by cutting-edge virtual intelligence, making him more than just a dreamer. To align with Bemu's blue hue and space-faring aspirations, the team has chosen to launch the Bemu token on the Base blockchain platform. Beyond the narrative, BEMU is set to launch an innovative AI product designed to revolutionize sports prediction analysis, leveraging advanced algorithms to provide insights and forecasts.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BEMU (BEMU) allikas

Ametlik veebisait

BEMU hinna ennustus (USD)

Kui palju on BEMU (BEMU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BEMU (BEMU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BEMU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BEMU hinna ennustust kohe!

BEMU kohalike valuutade suhtes

BEMU (BEMU) tokenoomika

BEMU (BEMU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEMU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BEMU (BEMU) kohta

Kui palju on BEMU (BEMU) tänapäeval väärt?
Reaalajas BEMU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BEMU/USD hind?
Praegune hind BEMU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BEMU turukapitalisatsioon?
BEMU turukapitalisatsioon on $ 38.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BEMU ringlev varu?
BEMU ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEMU (ATH) hind?
BEMU saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BEMU madalaim (ATL) hind?
BEMU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BEMU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BEMU kauplemismaht on -- USD.
Kas BEMU sel aastal kõrgemale ka suundub?
BEMU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEMU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.