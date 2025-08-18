Mis on Beem Communication (BEEM)

Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana’s high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Beem Communication (BEEM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Beem Communication hinna ennustus (USD)

Kui palju on Beem Communication (BEEM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Beem Communication (BEEM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Beem Communication nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Beem Communication hinna ennustust kohe!

BEEM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Beem Communication (BEEM) tokenoomika

Beem Communication (BEEM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEEM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Beem Communication (BEEM) kohta Kui palju on Beem Communication (BEEM) tänapäeval väärt? Reaalajas BEEM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BEEM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BEEM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Beem Communication turukapitalisatsioon? BEEM turukapitalisatsioon on $ 652.85K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BEEM ringlev varu? BEEM ringlev varu on 999.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEEM (ATH) hind? BEEM saavutab ATH hinna summas 0.00145202 USD . Mis oli kõigi aegade BEEM madalaim (ATL) hind? BEEM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BEEM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BEEM kauplemismaht on -- USD . Kas BEEM sel aastal kõrgemale ka suundub? BEEM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEEM hinna ennustust

Beem Communication (BEEM) Olulised valdkonna uudised