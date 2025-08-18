Rohkem infot BAZINGA

Bazinga hind (BAZINGA)

Loendis mitteolevad

1 BAZINGA/USD reaalajas hind:

$0,00011523
$0,00011523
-5,50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Bazinga (BAZINGA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:04:05 (UTC+8)

Bazinga (BAZINGA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0,03101432
$ 0
+0,73%

-5,55%

-6,33%

-6,33%

Bazinga (BAZINGA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BAZINGA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAZINGAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,03101432 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BAZINGA muutunud +0,73% viimase tunni jooksul, -5,55% 24 tunni vältel -6,33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bazinga (BAZINGA) – turuteave

$ 91,86K
--
$ 91,86K
796,99M
796 994 126,53
Bazinga praegune turukapitalisatsioon on $ 91,86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BAZINGA ringlev varu on 796,99M, mille koguvaru on 796994126.53. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 91,86K.

Bazinga (BAZINGA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bazinga ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bazinga ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bazinga ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bazinga ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5,55%
30 päeva$ 0-10,67%
60 päeva$ 0-18,16%
90 päeva$ 0--

Mis on Bazinga (BAZINGA)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Bazinga hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bazinga (BAZINGA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bazinga (BAZINGA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bazinga nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bazinga hinna ennustust kohe!

BAZINGA kohalike valuutade suhtes

Bazinga (BAZINGA) tokenoomika

Bazinga (BAZINGA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAZINGA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bazinga (BAZINGA) kohta

Kui palju on Bazinga (BAZINGA) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAZINGA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAZINGA/USD hind?
Praegune hind BAZINGA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bazinga turukapitalisatsioon?
BAZINGA turukapitalisatsioon on $ 91,86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAZINGA ringlev varu?
BAZINGA ringlev varu on 796,99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAZINGA (ATH) hind?
BAZINGA saavutab ATH hinna summas 0,03101432 USD.
Mis oli kõigi aegade BAZINGA madalaim (ATL) hind?
BAZINGA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BAZINGA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAZINGA kauplemismaht on -- USD.
Kas BAZINGA sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAZINGA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAZINGA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:04:05 (UTC+8)

Bazinga (BAZINGA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.