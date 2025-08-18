Based SPX6900 hind (SPX6900)
-0.57%
-15.09%
-12.12%
-12.12%
Based SPX6900 (SPX6900) reaalajas hind on $0.0006875. Viimase 24 tunni jooksul SPX6900 kaubeldud madalaim $ 0.00066729 ja kõrgeim $ 0.00082464 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPX6900kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0014083 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00026141.
Lüliajalise tootluse osas on SPX6900 muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -15.09% 24 tunni vältel -12.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Based SPX6900 praegune turukapitalisatsioon on $ 661.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPX6900 ringlev varu on 962.23M, mille koguvaru on 962229003.684778. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 661.53K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Based SPX6900 ja USD hinnamuutus $ -0.000122192782744246.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Based SPX6900 ja USD hinnamuutus $ +0.0000001915.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Based SPX6900 ja USD hinnamuutus $ +0.0006122714.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Based SPX6900 ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000122192782744246
|-15.09%
|30 päeva
|$ +0.0000001915
|+0.03%
|60 päeva
|$ +0.0006122714
|+89.06%
|90 päeva
|$ 0
|--
BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn’t just a meme — it’s the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. Stay Based. 🔵 CTO project = Best tokenomics, no dev, the community leads the project 🔵 Strong CTO team with whales from BasedPepe and BasedFartcoin 🔵 Easy to understand narrative 🔵 BasedPepe and BasedFartcoin are pumping hard & and it confirms the Derivative Blue Chip investment thesis 🔵 BasedPepe reached 165M & BasedFartcoin reached 65M 🔵 SPX6900 is one of the tokens with the most potential and one of the biggest communities. STOP TRADING & START BELIEVING IN SOMETHING BASED 💹🧲🔵
