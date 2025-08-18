Mis on BAKKT (BAKKT)

The memetoken BAKKT is a cryptocurrency inspired by the acquisition of the Bakkt exchange by Donald Trump. It combines the buzz around meme tokens with speculation about Trump's involvement in the crypto market. While not officially linked to Bakkt or Trump, the token has gained traction within online communities due to its humorous yet speculative nature, reflecting the intersection of pop culture and cryptocurrency trends.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BAKKT (BAKKT) allikas Ametlik veebisait

BAKKT hinna ennustus (USD)

Kui palju on BAKKT (BAKKT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BAKKT (BAKKT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BAKKT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BAKKT hinna ennustust kohe!

BAKKT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BAKKT (BAKKT) tokenoomika

BAKKT (BAKKT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAKKT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BAKKT (BAKKT) kohta Kui palju on BAKKT (BAKKT) tänapäeval väärt? Reaalajas BAKKT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BAKKT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BAKKT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BAKKT turukapitalisatsioon? BAKKT turukapitalisatsioon on $ 163.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BAKKT ringlev varu? BAKKT ringlev varu on 999.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAKKT (ATH) hind? BAKKT saavutab ATH hinna summas 0.003245 USD . Mis oli kõigi aegade BAKKT madalaim (ATL) hind? BAKKT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BAKKT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BAKKT kauplemismaht on -- USD . Kas BAKKT sel aastal kõrgemale ka suundub? BAKKT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAKKT hinna ennustust

BAKKT (BAKKT) Olulised valdkonna uudised