Babylons logo

Babylons hind (BABI)

Loendis mitteolevad

1 BABI/USD reaalajas hind:

$0.00030414
$0.00030414
-2.60%1D
mexc
USD
Babylons (BABI) reaalajas hinnagraafik
Babylons (BABI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00027176
$ 0.00027176
24 h madal
$ 0.00031591
$ 0.00031591
24 h kõrge

$ 0.00027176
$ 0.00027176

$ 0.00031591
$ 0.00031591

$ 0.613181
$ 0.613181

$ 0.00013881
$ 0.00013881

+3.24%

-4.26%

-14.98%

-14.98%

Babylons (BABI) reaalajas hind on $0.00029926. Viimase 24 tunni jooksul BABI kaubeldud madalaim $ 0.00027176 ja kõrgeim $ 0.00031591 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.613181 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00013881.

Lüliajalise tootluse osas on BABI muutunud +3.24% viimase tunni jooksul, -4.26% 24 tunni vältel -14.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Babylons (BABI) – turuteave

$ 27.43K
$ 27.43K

--
--

$ 55.11K
$ 55.11K

93.85M
93.85M

188,545,777.0978166
188,545,777.0978166

Babylons praegune turukapitalisatsioon on $ 27.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BABI ringlev varu on 93.85M, mille koguvaru on 188545777.0978166. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 55.11K.

Babylons (BABI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Babylons ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Babylons ja USD hinnamuutus $ -0.0000256910.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Babylons ja USD hinnamuutus $ -0.0000416516.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Babylons ja USD hinnamuutus $ +0.00004239447584000996.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.26%
30 päeva$ -0.0000256910-8.58%
60 päeva$ -0.0000416516-13.91%
90 päeva$ +0.00004239447584000996+16.50%

Mis on Babylons (BABI)

Üksuse Babylons (BABI) allikas

Ametlik veebisait

Babylons hinna ennustus (USD)

Kui palju on Babylons (BABI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Babylons (BABI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Babylons nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Babylons hinna ennustust kohe!

BABI kohalike valuutade suhtes

Babylons (BABI) tokenoomika

Babylons (BABI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Babylons (BABI) kohta

Kui palju on Babylons (BABI) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABI hind USD on 0.00029926 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABI/USD hind?
Praegune hind BABI/USD on $ 0.00029926. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Babylons turukapitalisatsioon?
BABI turukapitalisatsioon on $ 27.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABI ringlev varu?
BABI ringlev varu on 93.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABI (ATH) hind?
BABI saavutab ATH hinna summas 0.613181 USD.
Mis oli kõigi aegade BABI madalaim (ATL) hind?
BABI nägi ATL hinda summas 0.00013881 USD.
Milline on BABI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABI kauplemismaht on -- USD.
Kas BABI sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABI hinna ennustust.
Babylons (BABI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

