B20 logo

B20 hind (B20)

Loendis mitteolevad

1 B20/USD reaalajas hind:

$0.089638
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
B20 (B20) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:22:23 (UTC+8)

B20 (B20) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 28.62
$ 0.01405272
--

--

+9.49%

+9.49%

B20 (B20) reaalajas hind on $0.089638. Viimase 24 tunni jooksul B20 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. B20kõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.62 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01405272.

Lüliajalise tootluse osas on B20 muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +9.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

B20 (B20) – turuteave

$ 445.89K
--
$ 896.38K
4.97M
10,000,000.0
B20 praegune turukapitalisatsioon on $ 445.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. B20 ringlev varu on 4.97M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 896.38K.

B20 (B20) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse B20 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse B20 ja USD hinnamuutus $ -0.0121785951.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse B20 ja USD hinnamuutus $ -0.0169482331.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse B20 ja USD hinnamuutus $ -0.02332493682111645.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0121785951-13.58%
60 päeva$ -0.0169482331-18.90%
90 päeva$ -0.02332493682111645-20.64%

Mis on B20 (B20)

B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse’s mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the “keys” to this digital vault.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse B20 (B20) allikas

Ametlik veebisait

B20 hinna ennustus (USD)

Kui palju on B20 (B20) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie B20 (B20) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida B20 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake B20 hinna ennustust kohe!

B20 kohalike valuutade suhtes

B20 (B20) tokenoomika

B20 (B20) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet B20 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse B20 (B20) kohta

Kui palju on B20 (B20) tänapäeval väärt?
Reaalajas B20 hind USD on 0.089638 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune B20/USD hind?
Praegune hind B20/USD on $ 0.089638. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on B20 turukapitalisatsioon?
B20 turukapitalisatsioon on $ 445.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on B20 ringlev varu?
B20 ringlev varu on 4.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim B20 (ATH) hind?
B20 saavutab ATH hinna summas 28.62 USD.
Mis oli kõigi aegade B20 madalaim (ATL) hind?
B20 nägi ATL hinda summas 0.01405272 USD.
Milline on B20 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine B20 kauplemismaht on -- USD.
Kas B20 sel aastal kõrgemale ka suundub?
B20 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake B20 hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest.