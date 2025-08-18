Mis on B20 (B20)

B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse’s mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the “keys” to this digital vault.

Üksuse B20 (B20) allikas Ametlik veebisait

B20 kohalike valuutade suhtes

B20 (B20) tokenoomika

B20 (B20) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse B20 (B20) kohta Kui palju on B20 (B20) tänapäeval väärt? Reaalajas B20 hind USD on 0.089638 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune B20/USD hind? $ 0.089638 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind B20/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on B20 turukapitalisatsioon? B20 turukapitalisatsioon on $ 445.89K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on B20 ringlev varu? B20 ringlev varu on 4.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim B20 (ATH) hind? B20 saavutab ATH hinna summas 28.62 USD . Mis oli kõigi aegade B20 madalaim (ATL) hind? B20 nägi ATL hinda summas 0.01405272 USD . Milline on B20 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine B20 kauplemismaht on -- USD . Kas B20 sel aastal kõrgemale ka suundub? B20 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake B20 hinna ennustust

B20 (B20) Olulised valdkonna uudised