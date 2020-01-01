B20 (B20) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi B20 (B20) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

B20 (B20) teave B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse's mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the "keys" to this digital vault. Ametlik veebisait: https://b20.whalestreet.xyz

B20 (B20) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage B20 (B20) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 394.81K $ 394.81K $ 394.81K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 793.69K $ 793.69K $ 793.69K Kõigi aegade kõrgeim: $ 28.62 $ 28.62 $ 28.62 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01405272 $ 0.01405272 $ 0.01405272 Praegune hind: $ 0.079369 $ 0.079369 $ 0.079369

B20 (B20) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud B20 (B20) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate B20 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: B20 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate B20 tokeni tokenoomikat, avastage B20 tokeni reaalajas hinda!

B20 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu B20 võiks suunduda? Meie B20 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake B20 tokeni hinna ennustust kohe!

