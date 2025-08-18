Mis on Avive (AVIVE)

Avive is the world's largest geosocial protocol, uniting millions of users from over 130 countries on Avive L2 with Proof of Networking consensus

Avive hinna ennustus (USD)

Kui palju on Avive (AVIVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Avive (AVIVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Avive (AVIVE) tokenoomika

Avive (AVIVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVIVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Avive (AVIVE) kohta Kui palju on Avive (AVIVE) tänapäeval väärt? Reaalajas AVIVE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AVIVE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AVIVE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Avive turukapitalisatsioon? AVIVE turukapitalisatsioon on $ 181.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AVIVE ringlev varu? AVIVE ringlev varu on 2.97B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVIVE (ATH) hind? AVIVE saavutab ATH hinna summas 0.148655 USD . Mis oli kõigi aegade AVIVE madalaim (ATL) hind? AVIVE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AVIVE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AVIVE kauplemismaht on -- USD . Kas AVIVE sel aastal kõrgemale ka suundub? AVIVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVIVE hinna ennustust

