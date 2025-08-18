Rohkem infot AVIVE

Avive hind (AVIVE)

1 AVIVE/USD reaalajas hind:

0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Avive (AVIVE) reaalajas hinnagraafik
Avive (AVIVE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.148655
$ 0.148655$ 0.148655

-0.08%

+0.10%

-0.48%

-0.48%

Avive (AVIVE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AVIVE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVIVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.148655 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AVIVE muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, +0.10% 24 tunni vältel -0.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Avive (AVIVE) – turuteave

$ 181.25K
$ 181.25K$ 181.25K

$ 583.78K
$ 583.78K$ 583.78K

2.97B
2.97B 2.97B

9,560,759,190.252672
9,560,759,190.252672 9,560,759,190.252672

Avive praegune turukapitalisatsioon on $ 181.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AVIVE ringlev varu on 2.97B, mille koguvaru on 9560759190.252672. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 583.78K.

Avive (AVIVE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Avive ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Avive ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Avive ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Avive ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.10%
30 päeva$ 0+2.32%
60 päeva$ 0+1.41%
90 päeva$ 0--

Mis on Avive (AVIVE)

Avive is the world's largest geosocial protocol, uniting millions of users from over 130 countries on Avive L2 with Proof of Networking consensus

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Avive (AVIVE) allikas

Ametlik veebisait

Avive hinna ennustus (USD)

Kui palju on Avive (AVIVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Avive (AVIVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Avive nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Avive hinna ennustust kohe!

AVIVE kohalike valuutade suhtes

Avive (AVIVE) tokenoomika

Avive (AVIVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVIVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Avive (AVIVE) kohta

Kui palju on Avive (AVIVE) tänapäeval väärt?
Reaalajas AVIVE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AVIVE/USD hind?
Praegune hind AVIVE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Avive turukapitalisatsioon?
AVIVE turukapitalisatsioon on $ 181.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AVIVE ringlev varu?
AVIVE ringlev varu on 2.97B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVIVE (ATH) hind?
AVIVE saavutab ATH hinna summas 0.148655 USD.
Mis oli kõigi aegade AVIVE madalaim (ATL) hind?
AVIVE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AVIVE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AVIVE kauplemismaht on -- USD.
Kas AVIVE sel aastal kõrgemale ka suundub?
AVIVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVIVE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:43:45 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.