Rohkem infot AVI

AVI Hinnainfo

AVI Valge raamat

AVI Ametlik veebisait

AVI Tokenoomika

AVI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Aviator logo

Aviator hind (AVI)

Loendis mitteolevad

1 AVI/USD reaalajas hind:

$0.00041892
$0.00041892$0.00041892
-2.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Aviator (AVI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:14:25 (UTC+8)

Aviator (AVI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00741462
$ 0.00741462$ 0.00741462

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-2.50%

-7.48%

-7.48%

Aviator (AVI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AVI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00741462 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AVI muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -2.50% 24 tunni vältel -7.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aviator (AVI) – turuteave

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

--
----

$ 3.87M
$ 3.87M$ 3.87M

6.95B
6.95B 6.95B

9,243,042,234.996437
9,243,042,234.996437 9,243,042,234.996437

Aviator praegune turukapitalisatsioon on $ 2.91M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AVI ringlev varu on 6.95B, mille koguvaru on 9243042234.996437. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.87M.

Aviator (AVI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aviator ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aviator ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aviator ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aviator ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.50%
30 päeva$ 0+0.84%
60 päeva$ 0+102.65%
90 päeva$ 0--

Mis on Aviator (AVI)

Aviator is revolutionizing onchain gaming and bridging solutions on Base with Aviator Arcade™ and SkyBridge™. Aviator Arcade is a gaming platform that allows anyone to publish their game without hosting fees while rewarding both developers and gamers in the AVI token. SkyBridge is a complete bridging and launchpad solution that aims to drive adoption of Base and Aviator Arcade through enabling seamless transfers of any standard token or NFT between Ethereum and Base. The KYC-certified core team includes experts from Shiba Inu's original security & metaverse team, seasoned developers, and industry professionals in advertising, government, and accounting. The Aviator DAO empowers community members to influence the project's future utilizing the AVI token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aviator (AVI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Aviator hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aviator (AVI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aviator (AVI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aviator nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aviator hinna ennustust kohe!

AVI kohalike valuutade suhtes

Aviator (AVI) tokenoomika

Aviator (AVI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aviator (AVI) kohta

Kui palju on Aviator (AVI) tänapäeval väärt?
Reaalajas AVI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AVI/USD hind?
Praegune hind AVI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aviator turukapitalisatsioon?
AVI turukapitalisatsioon on $ 2.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AVI ringlev varu?
AVI ringlev varu on 6.95B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVI (ATH) hind?
AVI saavutab ATH hinna summas 0.00741462 USD.
Mis oli kõigi aegade AVI madalaim (ATL) hind?
AVI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AVI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AVI kauplemismaht on -- USD.
Kas AVI sel aastal kõrgemale ka suundub?
AVI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:14:25 (UTC+8)

Aviator (AVI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.