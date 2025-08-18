Mis on Aviator (AVI)

Aviator is revolutionizing onchain gaming and bridging solutions on Base with Aviator Arcade™ and SkyBridge™. Aviator Arcade is a gaming platform that allows anyone to publish their game without hosting fees while rewarding both developers and gamers in the AVI token. SkyBridge is a complete bridging and launchpad solution that aims to drive adoption of Base and Aviator Arcade through enabling seamless transfers of any standard token or NFT between Ethereum and Base. The KYC-certified core team includes experts from Shiba Inu's original security & metaverse team, seasoned developers, and industry professionals in advertising, government, and accounting. The Aviator DAO empowers community members to influence the project's future utilizing the AVI token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aviator (AVI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Aviator hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aviator (AVI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aviator (AVI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aviator nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aviator hinna ennustust kohe!

AVI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Aviator (AVI) tokenoomika

Aviator (AVI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aviator (AVI) kohta Kui palju on Aviator (AVI) tänapäeval väärt? Reaalajas AVI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AVI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AVI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aviator turukapitalisatsioon? AVI turukapitalisatsioon on $ 2.91M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AVI ringlev varu? AVI ringlev varu on 6.95B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVI (ATH) hind? AVI saavutab ATH hinna summas 0.00741462 USD . Mis oli kõigi aegade AVI madalaim (ATL) hind? AVI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AVI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AVI kauplemismaht on -- USD . Kas AVI sel aastal kõrgemale ka suundub? AVI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVI hinna ennustust

Aviator (AVI) Olulised valdkonna uudised