Aviator is revolutionizing onchain gaming and bridging solutions on Base with Aviator Arcade™ and SkyBridge™. Aviator Arcade is a gaming platform that allows anyone to publish their game without hosting fees while rewarding both developers and gamers in the AVI token. SkyBridge is a complete bridging and launchpad solution that aims to drive adoption of Base and Aviator Arcade through enabling seamless transfers of any standard token or NFT between Ethereum and Base. The KYC-certified core team includes experts from Shiba Inu's original security & metaverse team, seasoned developers, and industry professionals in advertising, government, and accounting. The Aviator DAO empowers community members to influence the project's future utilizing the AVI token. Ametlik veebisait: https://aviator.ac/ Valge raamat: https://www.aviator.ac/downloads/flightpaper.pdf

Aviator (AVI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aviator (AVI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Koguvaru: $ 9.24B $ 9.24B $ 9.24B Ringlev varu: $ 6.95B $ 6.95B $ 6.95B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00741462 $ 0.00741462 $ 0.00741462 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003032 $ 0.00003032 $ 0.00003032 Praegune hind: $ 0.00036998 $ 0.00036998 $ 0.00036998 Lisateave Aviator (AVI) hinna kohta

Aviator (AVI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aviator (AVI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVI tokeni tokenoomikat, avastage AVI tokeni reaalajas hinda!

AVI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AVI võiks suunduda? Meie AVI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

