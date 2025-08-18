Rohkem infot ARTH

ARTH hind (ARTH)

1 ARTH/USD reaalajas hind:

$2.08
$2.08
+12.90%1D
ARTH (ARTH) reaalajas hinnagraafik
ARTH (ARTH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.85
$ 1.85
24 h madal
$ 2.08
$ 2.08
24 h kõrge

$ 1.85
$ 1.85

$ 2.08
$ 2.08

$ 4.49
$ 4.49

$ 0.108627
$ 0.108627

-0.00%

+12.96%

+15.73%

+15.73%

ARTH (ARTH) reaalajas hind on $2.08. Viimase 24 tunni jooksul ARTH kaubeldud madalaim $ 1.85 ja kõrgeim $ 2.08 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARTHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.49 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.108627.

Lüliajalise tootluse osas on ARTH muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +12.96% 24 tunni vältel +15.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ARTH (ARTH) – turuteave

$ 916.95K
$ 916.95K

--
--

$ 916.95K
$ 916.95K

439.91K
439.91K

439,908.746
439,908.746

ARTH praegune turukapitalisatsioon on $ 916.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ARTH ringlev varu on 439.91K, mille koguvaru on 439908.746. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 916.95K.

ARTH (ARTH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ARTH ja USD hinnamuutus $ +0.239182.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ARTH ja USD hinnamuutus $ +4.0783244320.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ARTH ja USD hinnamuutus $ +4.5825008320.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ARTH ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.239182+12.96%
30 päeva$ +4.0783244320+196.07%
60 päeva$ +4.5825008320+220.31%
90 päeva$ 0--

Mis on ARTH (ARTH)

ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse ARTH (ARTH) allikas

Ametlik veebisait

ARTH hinna ennustus (USD)

Kui palju on ARTH (ARTH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ARTH (ARTH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ARTH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ARTH hinna ennustust kohe!

ARTH kohalike valuutade suhtes

ARTH (ARTH) tokenoomika

ARTH (ARTH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARTH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ARTH (ARTH) kohta

Kui palju on ARTH (ARTH) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARTH hind USD on 2.08 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARTH/USD hind?
Praegune hind ARTH/USD on $ 2.08. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ARTH turukapitalisatsioon?
ARTH turukapitalisatsioon on $ 916.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARTH ringlev varu?
ARTH ringlev varu on 439.91K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARTH (ATH) hind?
ARTH saavutab ATH hinna summas 4.49 USD.
Mis oli kõigi aegade ARTH madalaim (ATL) hind?
ARTH nägi ATL hinda summas 0.108627 USD.
Milline on ARTH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARTH kauplemismaht on -- USD.
Kas ARTH sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARTH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARTH hinna ennustust.
ARTH (ARTH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.