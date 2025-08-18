Mis on ARTH (ARTH)

ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral.

Kui palju on ARTH (ARTH) tänapäeval väärt? Reaalajas ARTH hind USD on 2.08 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ARTH/USD hind? $ 2.08 . ARTH turukapitalisatsioon on $ 916.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. ARTH ringlev varu on 439.91K USD . ARTH saavutab ATH hinna summas 4.49 USD . ARTH nägi ATL hinda summas 0.108627 USD .

