ARTH (ARTH) teave ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral. Ametlik veebisait: https://arthcoin.com/

ARTH (ARTH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ARTH (ARTH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 916.95K $ 916.95K $ 916.95K Koguvaru: $ 439.91K $ 439.91K $ 439.91K Ringlev varu: $ 439.91K $ 439.91K $ 439.91K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 916.95K $ 916.95K $ 916.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.49 $ 4.49 $ 4.49 Kõigi aegade madalaim: $ 0.108627 $ 0.108627 $ 0.108627 Praegune hind: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Lisateave ARTH (ARTH) hinna kohta

ARTH (ARTH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ARTH (ARTH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARTH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARTH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARTH tokeni tokenoomikat, avastage ARTH tokeni reaalajas hinda!

ARTH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARTH võiks suunduda? Meie ARTH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

