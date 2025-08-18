Mis on Archi Token (ARCHI)

Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: 1. Share of protocol fees 2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive 1. share fees from Liquidity provider incentive pool 2. share trading fees in uni-v3

Üksuse Archi Token (ARCHI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Archi Token (ARCHI) tokenoomika

Archi Token (ARCHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARCHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Archi Token (ARCHI) kohta Kui palju on Archi Token (ARCHI) tänapäeval väärt? Reaalajas ARCHI hind USD on 0.03974646 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ARCHI/USD hind? $ 0.03974646 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ARCHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Archi Token turukapitalisatsioon? ARCHI turukapitalisatsioon on $ 111.28K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ARCHI ringlev varu? ARCHI ringlev varu on 2.80M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARCHI (ATH) hind? ARCHI saavutab ATH hinna summas 1.93 USD . Mis oli kõigi aegade ARCHI madalaim (ATL) hind? ARCHI nägi ATL hinda summas 0.01455472 USD . Milline on ARCHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ARCHI kauplemismaht on -- USD . Kas ARCHI sel aastal kõrgemale ka suundub? ARCHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARCHI hinna ennustust

