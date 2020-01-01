Archi Token (ARCHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Archi Token (ARCHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Archi Token (ARCHI) teave Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: Share of protocol fees Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive share fees from Liquidity provider incentive pool share trading fees in uni-v3 Ametlik veebisait: https://archi.finance/ Valge raamat: https://docs.archi.finance/ Ostke ARCHI kohe!

Archi Token (ARCHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Archi Token (ARCHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 111.28K $ 111.28K $ 111.28K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 397.47K $ 397.47K $ 397.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01455472 $ 0.01455472 $ 0.01455472 Praegune hind: $ 0.03974646 $ 0.03974646 $ 0.03974646 Lisateave Archi Token (ARCHI) hinna kohta

Archi Token (ARCHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Archi Token (ARCHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARCHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARCHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARCHI tokeni tokenoomikat, avastage ARCHI tokeni reaalajas hinda!

ARCHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARCHI võiks suunduda? Meie ARCHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

