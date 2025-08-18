Rohkem infot ALCX

Alchemix logo

Alchemix hind (ALCX)

Loendis mitteolevad

1 ALCX/USD reaalajas hind:

mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Alchemix (ALCX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:01:45 (UTC+8)

Alchemix (ALCX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
Alchemix (ALCX) reaalajas hind on $10.38. Viimase 24 tunni jooksul ALCX kaubeldud madalaim $ 10.38 ja kõrgeim $ 11.11 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALCXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2,066.2 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 6.57.

Lüliajalise tootluse osas on ALCX muutunud -1.62% viimase tunni jooksul, -2.80% 24 tunni vältel -1.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Alchemix (ALCX) – turuteave

$ 25.52M
$ 25.52M$ 25.52M

--
----

$ 31.72M
$ 31.72M$ 31.72M

2.46M
2.46M 2.46M

3,055,370.509895725
3,055,370.509895725 3,055,370.509895725

Alchemix praegune turukapitalisatsioon on $ 25.52M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ALCX ringlev varu on 2.46M, mille koguvaru on 3055370.509895725. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.72M.

Alchemix (ALCX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Alchemix ja USD hinnamuutus $ -0.29922839641775.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Alchemix ja USD hinnamuutus $ +1.1929858560.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Alchemix ja USD hinnamuutus $ +3.5330540940.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Alchemix ja USD hinnamuutus $ +0.217076063346089.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.29922839641775-2.80%
30 päeva$ +1.1929858560+11.49%
60 päeva$ +3.5330540940+34.04%
90 päeva$ +0.217076063346089+2.14%

Mis on Alchemix (ALCX)

Alchemix token is the governance token for the Alchemix protocol.

Üksuse Alchemix (ALCX) allikas

Ametlik veebisait

Alchemix hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alchemix (ALCX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alchemix (ALCX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alchemix nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alchemix hinna ennustust kohe!

ALCX kohalike valuutade suhtes

Alchemix (ALCX) tokenoomika

Alchemix (ALCX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALCX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alchemix (ALCX) kohta

Kui palju on Alchemix (ALCX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALCX hind USD on 10.38 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALCX/USD hind?
Praegune hind ALCX/USD on $ 10.38. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Alchemix turukapitalisatsioon?
ALCX turukapitalisatsioon on $ 25.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALCX ringlev varu?
ALCX ringlev varu on 2.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALCX (ATH) hind?
ALCX saavutab ATH hinna summas 2,066.2 USD.
Mis oli kõigi aegade ALCX madalaim (ATL) hind?
ALCX nägi ATL hinda summas 6.57 USD.
Milline on ALCX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALCX kauplemismaht on -- USD.
Kas ALCX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALCX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALCX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:01:45 (UTC+8)

