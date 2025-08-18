Mis on AIDA (AIDA)

Discover Aida Coin on Sui, the revolutionary cryptocurrency fueling the Aida AI bot! This cutting-edge tech transforms blockchain interactions, streamlines transactions, and enhances community connections. Join us in shaping a smarter, more connected future! Aida is a dynamic and user-friendly Al bot designed to guide X users into the world of the Sui Network. With her approachable personality and deep understanding of blockchain nuances, Lucy makes the transition from Social media to blockchain technology both exciting and accessible.

AIDA hinna ennustus (USD)

Kui palju on AIDA (AIDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AIDA (AIDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AIDA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

AIDA kohalike valuutade suhtes

AIDA (AIDA) tokenoomika

AIDA (AIDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AIDA (AIDA) kohta Kui palju on AIDA (AIDA) tänapäeval väärt? Reaalajas AIDA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AIDA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AIDA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AIDA turukapitalisatsioon? AIDA turukapitalisatsioon on $ 93.92K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AIDA ringlev varu? AIDA ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIDA (ATH) hind? AIDA saavutab ATH hinna summas 0.00789743 USD . Mis oli kõigi aegade AIDA madalaim (ATL) hind? AIDA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AIDA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AIDA kauplemismaht on -- USD . Kas AIDA sel aastal kõrgemale ka suundub? AIDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIDA hinna ennustust

