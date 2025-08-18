AGIX hind (AGX)
AGIX (AGX) reaalajas hind on $0.00359091. Viimase 24 tunni jooksul AGX kaubeldud madalaim $ 0.00358168 ja kõrgeim $ 0.0038577 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.998099 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0026065.
Lüliajalise tootluse osas on AGX muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -4.79% 24 tunni vältel -0.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AGIX praegune turukapitalisatsioon on $ 358.75K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGX ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 358.75K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse AGIX ja USD hinnamuutus $ -0.000180880648587158.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AGIX ja USD hinnamuutus $ -0.0007332964.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AGIX ja USD hinnamuutus $ -0.0002853250.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AGIX ja USD hinnamuutus $ -0.002162446903650555.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000180880648587158
|-4.79%
|30 päeva
|$ -0.0007332964
|-20.42%
|60 päeva
|$ -0.0002853250
|-7.94%
|90 päeva
|$ -0.002162446903650555
|-37.58%
What is the project about? AIgentX is a groundbreaking platform designed to revolutionize the way individuals interact with the crypto ecosystem. Utilizing natural language as a universal and intuitive interface, AIgentX aims to make blockchain technology and cryptocurrency accessible to people from all walks of life. The platform translates complex crypto terminology and blockchain data into human-understandable language, allowing users to engage effortlessly with crypto markets, contracts, and communities. What makes your project unique? What sets AIgentX apart is its user-centric approach and its commitment to bridging the gap between advanced technology and the average user. Our platform offers: Personalized Chatbots: Trained on your specific data for a more tailored experience. Multi-Platform Integration: Seamless connectivity across various group chats and social media platforms. Advanced Community Moderation: Autonomous identification and removal of scams and spam, and the ability to ban fudders. Smart Contract Analysis: Capability to dissect and explain smart contracts in layman's terms. Data-Driven Insights: In-chat data analysis for trend and narrative spotting, with a specialized dashboard for identifying bullish signals. History of your project. AIgentX was founded with the vision of transforming the crypto experience by making it more accessible and intuitive. Since its inception, the platform has continually evolved, adding features that enhance user experience, streamline integration, and offer robust customization options. Our journey has been marked by a steadfast commitment to innovation and a focus on creating a new paradigm of human-computer interaction within the crypto space. What’s next for your project? We are on the cusp of launching several transformative features that include a more comprehensive web interface, mass connectivity across multiple platforms, advanced community moderation capabilities, smart contract analysis, and data-driven insights. These features are designed to further elevate the user experience and provide unprecedented capabilities in interacting with the crypto ecosystem. What can your token be used for? The AIgentX token serves as the utility token within our ecosystem, enabling users to access premium features, such as advanced analytics, specialized customization, and priority support. Additionally, the token can be used to participate in staking and revenue sharing.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.