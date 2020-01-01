AGIX (AGX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AGIX (AGX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AGIX (AGX) teave What is the project about? AIgentX is a groundbreaking platform designed to revolutionize the way individuals interact with the crypto ecosystem. Utilizing natural language as a universal and intuitive interface, AIgentX aims to make blockchain technology and cryptocurrency accessible to people from all walks of life. The platform translates complex crypto terminology and blockchain data into human-understandable language, allowing users to engage effortlessly with crypto markets, contracts, and communities. What makes your project unique? What sets AIgentX apart is its user-centric approach and its commitment to bridging the gap between advanced technology and the average user. Our platform offers: Personalized Chatbots: Trained on your specific data for a more tailored experience. Multi-Platform Integration: Seamless connectivity across various group chats and social media platforms. Advanced Community Moderation: Autonomous identification and removal of scams and spam, and the ability to ban fudders. Smart Contract Analysis: Capability to dissect and explain smart contracts in layman's terms. Data-Driven Insights: In-chat data analysis for trend and narrative spotting, with a specialized dashboard for identifying bullish signals. History of your project. AIgentX was founded with the vision of transforming the crypto experience by making it more accessible and intuitive. Since its inception, the platform has continually evolved, adding features that enhance user experience, streamline integration, and offer robust customization options. Our journey has been marked by a steadfast commitment to innovation and a focus on creating a new paradigm of human-computer interaction within the crypto space. What’s next for your project? We are on the cusp of launching several transformative features that include a more comprehensive web interface, mass connectivity across multiple platforms, advanced community moderation capabilities, smart contract analysis, and data-driven insights. These features are designed to further elevate the user experience and provide unprecedented capabilities in interacting with the crypto ecosystem. What can your token be used for? The AIgentX token serves as the utility token within our ecosystem, enabling users to access premium features, such as advanced analytics, specialized customization, and priority support. Additionally, the token can be used to participate in staking and revenue sharing. Ametlik veebisait: https://aigentx.xyz/ Valge raamat: https://aigentx.gitbook.io/whitepaper/ Ostke AGX kohe!

AGIX (AGX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AGIX (AGX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 314.49K $ 314.49K $ 314.49K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 314.49K $ 314.49K $ 314.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.998099 $ 0.998099 $ 0.998099 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0026065 $ 0.0026065 $ 0.0026065 Praegune hind: $ 0.00314676 $ 0.00314676 $ 0.00314676 Lisateave AGIX (AGX) hinna kohta

AGIX (AGX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AGIX (AGX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGX tokeni tokenoomikat, avastage AGX tokeni reaalajas hinda!

