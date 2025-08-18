Mis on Affi Network (AFFI)

Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Affi Network (AFFI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Affi Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Affi Network (AFFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Affi Network (AFFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Affi Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Affi Network hinna ennustust kohe!

AFFI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Affi Network (AFFI) tokenoomika

Affi Network (AFFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AFFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Affi Network (AFFI) kohta Kui palju on Affi Network (AFFI) tänapäeval väärt? Reaalajas AFFI hind USD on 0.0116338 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AFFI/USD hind? $ 0.0116338 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AFFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Affi Network turukapitalisatsioon? AFFI turukapitalisatsioon on $ 70.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AFFI ringlev varu? AFFI ringlev varu on 6.06M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AFFI (ATH) hind? AFFI saavutab ATH hinna summas 0.2712 USD . Mis oli kõigi aegade AFFI madalaim (ATL) hind? AFFI nägi ATL hinda summas 0.00432224 USD . Milline on AFFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AFFI kauplemismaht on -- USD . Kas AFFI sel aastal kõrgemale ka suundub? AFFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AFFI hinna ennustust

Affi Network (AFFI) Olulised valdkonna uudised