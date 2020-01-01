Affi Network (AFFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Affi Network (AFFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Affi Network (AFFI) teave Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive! Ametlik veebisait: https://affi.network/ Valge raamat: https://www.affi.network/whitepaper-2.0.pdf Ostke AFFI kohe!

Affi Network (AFFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Affi Network (AFFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 61.55K $ 61.55K $ 61.55K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2712 $ 0.2712 $ 0.2712 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00432224 $ 0.00432224 $ 0.00432224 Praegune hind: $ 0.01014378 $ 0.01014378 $ 0.01014378 Lisateave Affi Network (AFFI) hinna kohta

Affi Network (AFFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Affi Network (AFFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AFFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AFFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AFFI tokeni tokenoomikat, avastage AFFI tokeni reaalajas hinda!

AFFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AFFI võiks suunduda? Meie AFFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AFFI tokeni hinna ennustust kohe!

