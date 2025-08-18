Rohkem infot ADAPAD

ADAPAD Hinnainfo

ADAPAD Ametlik veebisait

ADAPAD Tokenoomika

ADAPAD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ADAPad logo

ADAPad hind (ADAPAD)

Loendis mitteolevad

1 ADAPAD/USD reaalajas hind:

$0.00278835
$0.00278835$0.00278835
+2.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ADAPad (ADAPAD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:10:49 (UTC+8)

ADAPad (ADAPAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00267736
$ 0.00267736$ 0.00267736
24 h madal
$ 0.00280669
$ 0.00280669$ 0.00280669
24 h kõrge

$ 0.00267736
$ 0.00267736$ 0.00267736

$ 0.00280669
$ 0.00280669$ 0.00280669

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 0.00228774
$ 0.00228774$ 0.00228774

+0.00%

+2.29%

-1.56%

-1.56%

ADAPad (ADAPAD) reaalajas hind on $0.00278798. Viimase 24 tunni jooksul ADAPAD kaubeldud madalaim $ 0.00267736 ja kõrgeim $ 0.00280669 näitab aktiivset turu volatiivsust. ADAPADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.28 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00228774.

Lüliajalise tootluse osas on ADAPAD muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, +2.29% 24 tunni vältel -1.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ADAPad (ADAPAD) – turuteave

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

371.99M
371.99M 371.99M

371,993,017.7266857
371,993,017.7266857 371,993,017.7266857

ADAPad praegune turukapitalisatsioon on $ 1.04M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ADAPAD ringlev varu on 371.99M, mille koguvaru on 371993017.7266857. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.04M.

ADAPad (ADAPAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ADAPad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ADAPad ja USD hinnamuutus $ +0.0001777880.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ADAPad ja USD hinnamuutus $ +0.0002479453.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ADAPad ja USD hinnamuutus $ +0.0000667041708899074.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.29%
30 päeva$ +0.0001777880+6.38%
60 päeva$ +0.0002479453+8.89%
90 päeva$ +0.0000667041708899074+2.45%

Mis on ADAPad (ADAPAD)

ADAPad – First deflationary Launchpad for Cardano ecosystem Cardano recently announced Alonzo upgrade, which will enable smart contracts and decentralized finance (DEFI) capabilities to the Cardano ecosystem

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ADAPad (ADAPAD) allikas

Ametlik veebisait

ADAPad hinna ennustus (USD)

Kui palju on ADAPad (ADAPAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ADAPad (ADAPAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ADAPad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ADAPad hinna ennustust kohe!

ADAPAD kohalike valuutade suhtes

ADAPad (ADAPAD) tokenoomika

ADAPad (ADAPAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ADAPAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ADAPad (ADAPAD) kohta

Kui palju on ADAPad (ADAPAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas ADAPAD hind USD on 0.00278798 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ADAPAD/USD hind?
Praegune hind ADAPAD/USD on $ 0.00278798. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ADAPad turukapitalisatsioon?
ADAPAD turukapitalisatsioon on $ 1.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ADAPAD ringlev varu?
ADAPAD ringlev varu on 371.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ADAPAD (ATH) hind?
ADAPAD saavutab ATH hinna summas 1.28 USD.
Mis oli kõigi aegade ADAPAD madalaim (ATL) hind?
ADAPAD nägi ATL hinda summas 0.00228774 USD.
Milline on ADAPAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ADAPAD kauplemismaht on -- USD.
Kas ADAPAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
ADAPAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ADAPAD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:10:49 (UTC+8)

ADAPad (ADAPAD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.