Mis on ADAPad (ADAPAD)

ADAPad – First deflationary Launchpad for Cardano ecosystem Cardano recently announced Alonzo upgrade, which will enable smart contracts and decentralized finance (DEFI) capabilities to the Cardano ecosystem

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ADAPad (ADAPAD) allikas Ametlik veebisait

ADAPad hinna ennustus (USD)

Kui palju on ADAPad (ADAPAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ADAPad (ADAPAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ADAPad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ADAPad hinna ennustust kohe!

ADAPAD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ADAPad (ADAPAD) tokenoomika

ADAPad (ADAPAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ADAPAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ADAPad (ADAPAD) kohta Kui palju on ADAPad (ADAPAD) tänapäeval väärt? Reaalajas ADAPAD hind USD on 0.00278798 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ADAPAD/USD hind? $ 0.00278798 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ADAPAD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ADAPad turukapitalisatsioon? ADAPAD turukapitalisatsioon on $ 1.04M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ADAPAD ringlev varu? ADAPAD ringlev varu on 371.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ADAPAD (ATH) hind? ADAPAD saavutab ATH hinna summas 1.28 USD . Mis oli kõigi aegade ADAPAD madalaim (ATL) hind? ADAPAD nägi ATL hinda summas 0.00228774 USD . Milline on ADAPAD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ADAPAD kauplemismaht on -- USD . Kas ADAPAD sel aastal kõrgemale ka suundub? ADAPAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ADAPAD hinna ennustust

ADAPad (ADAPAD) Olulised valdkonna uudised