ADAPad (ADAPAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ADAPad (ADAPAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ADAPad (ADAPAD) teave ADAPad – First deflationary Launchpad for Cardano ecosystem Cardano recently announced Alonzo upgrade, which will enable smart contracts and decentralized finance (DEFI) capabilities to the Cardano ecosystem Ametlik veebisait: https://adapad.io/ Ostke ADAPAD kohe!

ADAPad (ADAPAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ADAPad (ADAPAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Koguvaru: $ 371.98M $ 371.98M $ 371.98M Ringlev varu: $ 371.98M $ 371.98M $ 371.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00228774 $ 0.00228774 $ 0.00228774 Praegune hind: $ 0.00275662 $ 0.00275662 $ 0.00275662 Lisateave ADAPad (ADAPAD) hinna kohta

ADAPad (ADAPAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ADAPad (ADAPAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ADAPAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ADAPAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ADAPAD tokeni tokenoomikat, avastage ADAPAD tokeni reaalajas hinda!

ADAPAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ADAPAD võiks suunduda? Meie ADAPAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ADAPAD tokeni hinna ennustust kohe!

