Acid Toad (TOAD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TOAD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TOADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on TOAD muutunud +0.72% viimase tunni jooksul, -5.83% 24 tunni vältel -8.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Acid Toad praegune turukapitalisatsioon on $ 167.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TOAD ringlev varu on 420.69T, mille koguvaru on 420690000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 167.33K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Acid Toad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Acid Toad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Acid Toad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Acid Toad ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.83%
|30 päeva
|$ 0
|+0.21%
|60 päeva
|$ 0
|+74.31%
|90 päeva
|$ 0
|--
$TOAD takes his surreal, psychedelic aesthetic to new heights. Released as part of the #HEDZ NFT collection by Matt_furie TOAD, Matt Furie’s latest creation, perches in a foggy, surreal swamp - a twisted, psychedelic version of a classic toad. TOAD is inspired by the trippy aesthetics that Furie’s work embodies, bringing a surreal edge to the internet culture he helped shape with TOAD’s cousin PEPE. TOAD has surged in popularity, especially after Matt Furie himself tweeted about him, which sent waves through the community. This tweet was a major event, as Matt Furie rarely tweets, even about his own HEDZ NFT project, which has been quietly building a strong foundation. TOAD is the ONLY toad other than PEPE that Matt Furie tweeted about! To fans, TOAD is more than just a meme - it’s an emblem of Furie’s unique influence. With its sharp colors, hypnotic eyes, and aura of mystery, TOAD symbolizes a nostalgic yet edgy internet subculture, standing as a playful but potent homage to PEPE’s success. For collectors and fans alike, TOAD feels like a symbol on the brink of something big, an internet relic that’s ready to ripple across the meme world.
