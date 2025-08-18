Zelwin (ZLW) reaalajas hind on $ 0.001745. Viimase 24 tunni jooksul ZLW kaubeldud madalaim $ 0.00174 ja kõrgeim $ 0.001755 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZLWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.90901936 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001408758341290602.
Lüliajalise tootluse osas on ZLW muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -10.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Zelwin (ZLW) – turuteave
No.2814
$ 126.22K
$ 126.22K$ 126.22K
$ 33.25K
$ 33.25K$ 33.25K
$ 523.50K
$ 523.50K$ 523.50K
72.33M
72.33M 72.33M
300,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000
300,000,000 300,000,000
24.11%
BSC
Zelwin praegune turukapitalisatsioon on $ 126.22K$ 33.25K 24 tunnise kauplemismahuga. ZLW ringlev varu on 72.33M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 523.50K.
Zelwin (ZLW) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Zelwin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000595
-0.33%
30 päeva
$ -0.000113
-6.09%
60 päeva
$ +0.000116
+7.12%
90 päeva
$ -0.000171
-8.93%
Zelwin Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZLW muutuse $ -0.00000595 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Zelwin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000113 (-6.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Zelwin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZLW $ +0.000116 (+7.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Zelwin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000171 (-8.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Zelwin (ZLW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.
Zelwin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zelwin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ZLW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Zelwin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zelwin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Zelwin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Zelwin (ZLW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zelwin (ZLW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zelwin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Zelwin (ZLW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZLW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Zelwin (ZLW) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Zelwin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zelwin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.