Zelwin hind(ZLW)

1 ZLW/USD reaalajas hind:

$0.001744
$0.001744$0.001744
-0.34%1D
USD
Zelwin (ZLW) reaalajas hinnagraafik
Zelwin (ZLW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00174
$ 0.00174$ 0.00174
24 h madal
$ 0.001755
$ 0.001755$ 0.001755
24 h kõrge

$ 0.00174
$ 0.00174$ 0.00174

$ 0.001755
$ 0.001755$ 0.001755

$ 7.90901936
$ 7.90901936$ 7.90901936

$ 0.001408758341290602
$ 0.001408758341290602$ 0.001408758341290602

-0.12%

-0.33%

-10.33%

-10.33%

Zelwin (ZLW) reaalajas hind on $ 0.001745. Viimase 24 tunni jooksul ZLW kaubeldud madalaim $ 0.00174 ja kõrgeim $ 0.001755 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZLWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.90901936 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001408758341290602.

Lüliajalise tootluse osas on ZLW muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -10.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zelwin (ZLW) – turuteave

No.2814

$ 126.22K
$ 126.22K$ 126.22K

$ 33.25K
$ 33.25K$ 33.25K

$ 523.50K
$ 523.50K$ 523.50K

72.33M
72.33M 72.33M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

24.11%

BSC

Zelwin praegune turukapitalisatsioon on $ 126.22K $ 33.25K 24 tunnise kauplemismahuga. ZLW ringlev varu on 72.33M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 523.50K.

Zelwin (ZLW) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Zelwin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000595-0.33%
30 päeva$ -0.000113-6.09%
60 päeva$ +0.000116+7.12%
90 päeva$ -0.000171-8.93%
Zelwin Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZLW muutuse $ -0.00000595 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Zelwin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000113 (-6.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Zelwin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZLW $ +0.000116 (+7.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Zelwin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000171 (-8.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Zelwin (ZLW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Zelwin hinnaajaloo lehte.

Mis on Zelwin (ZLW)

ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

Zelwin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zelwin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZLW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
Lugeda ülevaateid ja analüüse Zelwin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zelwin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Zelwin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zelwin (ZLW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zelwin (ZLW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zelwin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zelwin hinna ennustust kohe!

Zelwin (ZLW) tokenoomika

Zelwin (ZLW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZLW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Zelwin (ZLW) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Zelwin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zelwin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZLW kohalike valuutade suhtes

1 Zelwin(ZLW)/VND
45.919675
1 Zelwin(ZLW)/AUD
A$0.0026524
1 Zelwin(ZLW)/GBP
0.00127385
1 Zelwin(ZLW)/EUR
0.00148325
1 Zelwin(ZLW)/USD
$0.001745
1 Zelwin(ZLW)/MYR
RM0.00734645
1 Zelwin(ZLW)/TRY
0.07117855
1 Zelwin(ZLW)/JPY
¥0.256515
1 Zelwin(ZLW)/ARS
ARS$2.26328245
1 Zelwin(ZLW)/RUB
0.13919865
1 Zelwin(ZLW)/INR
0.15270495
1 Zelwin(ZLW)/IDR
Rp28.14515735
1 Zelwin(ZLW)/KRW
2.4235956
1 Zelwin(ZLW)/PHP
0.09867975
1 Zelwin(ZLW)/EGP
￡E.0.08426605
1 Zelwin(ZLW)/BRL
R$0.009423
1 Zelwin(ZLW)/CAD
C$0.0024081
1 Zelwin(ZLW)/BDT
0.2119128
1 Zelwin(ZLW)/NGN
2.6763763
1 Zelwin(ZLW)/UAH
0.07191145
1 Zelwin(ZLW)/VES
Bs0.235575
1 Zelwin(ZLW)/CLP
$1.68218
1 Zelwin(ZLW)/PKR
Rs0.4943236
1 Zelwin(ZLW)/KZT
0.94476045
1 Zelwin(ZLW)/THB
฿0.05655545
1 Zelwin(ZLW)/TWD
NT$0.05240235
1 Zelwin(ZLW)/AED
د.إ0.00640415
1 Zelwin(ZLW)/CHF
Fr0.001396
1 Zelwin(ZLW)/HKD
HK$0.0136459
1 Zelwin(ZLW)/AMD
֏0.6670437
1 Zelwin(ZLW)/MAD
.د.م0.01568755
1 Zelwin(ZLW)/MXN
$0.03268385
1 Zelwin(ZLW)/PLN
0.0063518
1 Zelwin(ZLW)/RON
лв0.0075384
1 Zelwin(ZLW)/SEK
kr0.0166473
1 Zelwin(ZLW)/BGN
лв0.00291415
1 Zelwin(ZLW)/HUF
Ft0.58972275
1 Zelwin(ZLW)/CZK
0.0365403
1 Zelwin(ZLW)/KWD
د.ك0.000532225
1 Zelwin(ZLW)/ILS
0.00588065
1 Zelwin(ZLW)/NOK
kr0.01774665
1 Zelwin(ZLW)/NZD
$0.0029316

Zelwin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zelwin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Zelwin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zelwin kohta

Kui palju on Zelwin (ZLW) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZLW hind USD on 0.001745 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZLW/USD hind?
Praegune hind ZLW/USD on $ 0.001745. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zelwin turukapitalisatsioon?
ZLW turukapitalisatsioon on $ 126.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZLW ringlev varu?
ZLW ringlev varu on 72.33M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZLW (ATH) hind?
ZLW saavutab ATH hinna summas 7.90901936 USD.
Mis oli kõigi aegade ZLW madalaim (ATL) hind?
ZLW nägi ATL hinda summas 0.001408758341290602 USD.
Milline on ZLW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZLW kauplemismaht on $ 33.25K USD.
Kas ZLW sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZLW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZLW hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

