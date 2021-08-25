ZLW

ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

NimiZLW

KohtNo.2880

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.09%

Ringlev varu72,331,834.1691

Maksimaalne varu300,000,000

Koguvaru300,000,000

Ringluse määr0.2411%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim7.90901936,2021-08-25

Madalaim hind0.001408758341290602,2025-05-07

Avalik plokiahelBSC

TutvustusZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
ZLW/USDT
Zelwin
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (ZLW)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
ZLW/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (ZLW)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...