Zeus Network hind(ZEUS)

$0.1202
Zeus Network (ZEUS) reaalajas hinnagraafik
Zeus Network (ZEUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1185
24 h madal
$ 0.125
24 h kõrge

$ 0.1185
$ 0.125
$ 1.1225013526255134
$ 0.11284984930045353
+0.50%

-3.67%

-16.94%

-16.94%

Zeus Network (ZEUS) reaalajas hind on $ 0.1202. Viimase 24 tunni jooksul ZEUS kaubeldud madalaim $ 0.1185 ja kõrgeim $ 0.125 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZEUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1225013526255134 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11284984930045353.

Lüliajalise tootluse osas on ZEUS muutunud +0.50% viimase tunni jooksul, -3.67% 24 tunni vältel -16.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zeus Network (ZEUS) – turuteave

No.3400

$ 0.00
$ 151.51K
$ 120.20M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

SOL

Zeus Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 151.51K 24 tunnise kauplemismahuga. ZEUS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 120.20M.

Zeus Network (ZEUS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Zeus Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.004592-3.67%
30 päeva$ -0.0477-28.41%
60 päeva$ -0.0572-32.25%
90 päeva$ -0.1037-46.32%
Zeus Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZEUS muutuse $ -0.004592 (-3.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Zeus Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0477 (-28.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Zeus Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZEUS $ -0.0572 (-32.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Zeus Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1037 (-46.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Zeus Network (ZEUS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Zeus Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Zeus Network (ZEUS)

Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO.

Zeus Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zeus Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZEUS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Zeus Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zeus Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Zeus Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zeus Network (ZEUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zeus Network (ZEUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zeus Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zeus Network hinna ennustust kohe!

Zeus Network (ZEUS) tokenoomika

Zeus Network (ZEUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Zeus Network (ZEUS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Zeus Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zeus Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZEUS kohalike valuutade suhtes

1 Zeus Network(ZEUS)/VND
3,163.063
1 Zeus Network(ZEUS)/AUD
A$0.183906
1 Zeus Network(ZEUS)/GBP
0.087746
1 Zeus Network(ZEUS)/EUR
0.10217
1 Zeus Network(ZEUS)/USD
$0.1202
1 Zeus Network(ZEUS)/MYR
RM0.506042
1 Zeus Network(ZEUS)/TRY
4.913776
1 Zeus Network(ZEUS)/JPY
¥17.6694
1 Zeus Network(ZEUS)/ARS
ARS$155.698666
1 Zeus Network(ZEUS)/RUB
9.572728
1 Zeus Network(ZEUS)/INR
10.518702
1 Zeus Network(ZEUS)/IDR
Rp1,938.709406
1 Zeus Network(ZEUS)/KRW
166.943376
1 Zeus Network(ZEUS)/PHP
6.824956
1 Zeus Network(ZEUS)/EGP
￡E.5.797246
1 Zeus Network(ZEUS)/BRL
R$0.64908
1 Zeus Network(ZEUS)/CAD
C$0.165876
1 Zeus Network(ZEUS)/BDT
14.581462
1 Zeus Network(ZEUS)/NGN
184.073078
1 Zeus Network(ZEUS)/UAH
4.953442
1 Zeus Network(ZEUS)/VES
Bs16.227
1 Zeus Network(ZEUS)/CLP
$115.6324
1 Zeus Network(ZEUS)/PKR
Rs34.021408
1 Zeus Network(ZEUS)/KZT
65.007766
1 Zeus Network(ZEUS)/THB
฿3.889672
1 Zeus Network(ZEUS)/TWD
NT$3.609606
1 Zeus Network(ZEUS)/AED
د.إ0.441134
1 Zeus Network(ZEUS)/CHF
Fr0.09616
1 Zeus Network(ZEUS)/HKD
HK$0.939964
1 Zeus Network(ZEUS)/AMD
֏45.96448
1 Zeus Network(ZEUS)/MAD
.د.م1.080598
1 Zeus Network(ZEUS)/MXN
$2.248942
1 Zeus Network(ZEUS)/PLN
0.436326
1 Zeus Network(ZEUS)/RON
лв0.519264
1 Zeus Network(ZEUS)/SEK
kr1.146708
1 Zeus Network(ZEUS)/BGN
лв0.200734
1 Zeus Network(ZEUS)/HUF
Ft40.566298
1 Zeus Network(ZEUS)/CZK
2.51218
1 Zeus Network(ZEUS)/KWD
د.ك0.0365408
1 Zeus Network(ZEUS)/ILS
0.405074
1 Zeus Network(ZEUS)/NOK
kr1.221232
1 Zeus Network(ZEUS)/NZD
Zeus Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zeus Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Zeus Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zeus Network kohta

Kui palju on Zeus Network (ZEUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZEUS hind USD on 0.1202 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZEUS/USD hind?
Praegune hind ZEUS/USD on $ 0.1202. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zeus Network turukapitalisatsioon?
ZEUS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZEUS ringlev varu?
ZEUS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZEUS (ATH) hind?
ZEUS saavutab ATH hinna summas 1.1225013526255134 USD.
Mis oli kõigi aegade ZEUS madalaim (ATL) hind?
ZEUS nägi ATL hinda summas 0.11284984930045353 USD.
Milline on ZEUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZEUS kauplemismaht on $ 151.51K USD.
Kas ZEUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZEUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZEUS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

