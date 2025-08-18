Zeus Network (ZEUS) reaalajas hind on $ 0.1202. Viimase 24 tunni jooksul ZEUS kaubeldud madalaim $ 0.1185 ja kõrgeim $ 0.125 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZEUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1225013526255134 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11284984930045353.
Lüliajalise tootluse osas on ZEUS muutunud +0.50% viimase tunni jooksul, -3.67% 24 tunni vältel -16.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Zeus Network (ZEUS) – turuteave
Zeus Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 151.51K 24 tunnise kauplemismahuga. ZEUS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 120.20M.
Zeus Network (ZEUS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Zeus Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.004592
-3.67%
30 päeva
$ -0.0477
-28.41%
60 päeva
$ -0.0572
-32.25%
90 päeva
$ -0.1037
-46.32%
Zeus Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZEUS muutuse $ -0.004592 (-3.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Zeus Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0477 (-28.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Zeus Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZEUS $ -0.0572 (-32.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Zeus Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1037 (-46.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO.
Zeus Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Zeus Network (ZEUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zeus Network (ZEUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zeus Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Zeus Network (ZEUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
