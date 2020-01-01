Zeus Network (ZEUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zeus Network (ZEUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zeus Network (ZEUS) teave Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO. Ametlik veebisait: https://zeusnetwork.xyz/ Valge raamat: https://docs.zeusnetwork.xyz/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/ZEUS1aR7aX8DFFJf5QjWj2ftDDdNTroMNGo8YoQm3Gq Ostke ZEUS kohe!

Zeus Network (ZEUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zeus Network (ZEUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 105.50M $ 105.50M $ 105.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Kõigi aegade madalaim: $ 0.10781022113129013 $ 0.10781022113129013 $ 0.10781022113129013 Praegune hind: $ 0.1055 $ 0.1055 $ 0.1055 Lisateave Zeus Network (ZEUS) hinna kohta

Zeus Network (ZEUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zeus Network (ZEUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZEUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZEUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZEUS tokeni tokenoomikat, avastage ZEUS tokeni reaalajas hinda!

Zeus Network (ZEUS) hinna ajalugu ZEUS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZEUS hinna ajalugu kohe!

ZEUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZEUS võiks suunduda? Meie ZEUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZEUS tokeni hinna ennustust kohe!

