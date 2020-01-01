ZetaChain (ZETA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZetaChain (ZETA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZetaChain (ZETA) teave ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin. Ametlik veebisait: https://zetachain.com Valge raamat: https://www.zetachain.com/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.zetachain.com/ Ostke ZETA kohe!

ZetaChain (ZETA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZetaChain (ZETA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 182.78M $ 182.78M $ 182.78M Koguvaru: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ringlev varu: $ 974.82M $ 974.82M $ 974.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 393.75M $ 393.75M $ 393.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 Praegune hind: $ 0.1875 $ 0.1875 $ 0.1875 Lisateave ZetaChain (ZETA) hinna kohta

ZetaChain (ZETA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZetaChain (ZETA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZETA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZETA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZETA tokeni tokenoomikat, avastage ZETA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZETA Kas olete huvitatud ZetaChain (ZETA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZETA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZETA MEXC-ist osta!

ZetaChain (ZETA) hinna ajalugu ZETA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZETA hinna ajalugu kohe!

ZETA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZETA võiks suunduda? Meie ZETA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZETA tokeni hinna ennustust kohe!

