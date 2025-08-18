ZetaChain (ZETA) reaalajas hind on $ 0.2008. Viimase 24 tunni jooksul ZETA kaubeldud madalaim $ 0.1972 ja kõrgeim $ 0.2036 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZETAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.854005954477877 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.15245095204132153.
Lüliajalise tootluse osas on ZETA muutunud -0.89% viimase tunni jooksul, -0.92% 24 tunni vältel -1.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ZetaChain (ZETA) – turuteave
No.239
$ 195.74M
$ 210.01K
$ 421.68M
974.82M
2,100,000,000
2,100,000,000
46.42%
0.01%
ETH
ZetaChain praegune turukapitalisatsioon on $ 195.74M$ 210.01K 24 tunnise kauplemismahuga. ZETA ringlev varu on 974.82M, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 421.68M.
ZetaChain (ZETA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ZetaChain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001884
-0.92%
30 päeva
$ -0.0257
-11.35%
60 päeva
$ +0.0219
+12.24%
90 päeva
$ -0.0521
-20.61%
ZetaChain Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZETA muutuse $ -0.001884 (-0.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ZetaChain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0257 (-11.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ZetaChain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZETA $ +0.0219 (+12.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ZetaChain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0521 (-20.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ZetaChain (ZETA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.
ZetaChain hinna ennustus (USD)
Kui palju on ZetaChain (ZETA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZetaChain (ZETA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZetaChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ZetaChain (ZETA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZETA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ZetaChain (ZETA) ostujuhend
