Rohkem infot ZETA

ZETA Hinnainfo

ZETA Valge raamat

ZETA Ametlik veebisait

ZETA Tokenoomika

ZETA Hinnaprognoos

ZETA Ajalugu

ZETA – ostujuhend

ZETA-usaldusraha valuutakonverter

ZETA Hetketurg

ZETA USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ZetaChain logo

ZetaChain hind(ZETA)

1 ZETA/USD reaalajas hind:

$0.2007
$0.2007$0.2007
-0.93%1D
USD
ZetaChain (ZETA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:59:53 (UTC+8)

ZetaChain (ZETA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1972
$ 0.1972$ 0.1972
24 h madal
$ 0.2036
$ 0.2036$ 0.2036
24 h kõrge

$ 0.1972
$ 0.1972$ 0.1972

$ 0.2036
$ 0.2036$ 0.2036

$ 2.854005954477877
$ 2.854005954477877$ 2.854005954477877

$ 0.15245095204132153
$ 0.15245095204132153$ 0.15245095204132153

-0.89%

-0.92%

-1.33%

-1.33%

ZetaChain (ZETA) reaalajas hind on $ 0.2008. Viimase 24 tunni jooksul ZETA kaubeldud madalaim $ 0.1972 ja kõrgeim $ 0.2036 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZETAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.854005954477877 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.15245095204132153.

Lüliajalise tootluse osas on ZETA muutunud -0.89% viimase tunni jooksul, -0.92% 24 tunni vältel -1.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZetaChain (ZETA) – turuteave

No.239

$ 195.74M
$ 195.74M$ 195.74M

$ 210.01K
$ 210.01K$ 210.01K

$ 421.68M
$ 421.68M$ 421.68M

974.82M
974.82M 974.82M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

46.42%

0.01%

ETH

ZetaChain praegune turukapitalisatsioon on $ 195.74M $ 210.01K 24 tunnise kauplemismahuga. ZETA ringlev varu on 974.82M, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 421.68M.

ZetaChain (ZETA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ZetaChain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001884-0.92%
30 päeva$ -0.0257-11.35%
60 päeva$ +0.0219+12.24%
90 päeva$ -0.0521-20.61%
ZetaChain Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZETA muutuse $ -0.001884 (-0.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ZetaChain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0257 (-11.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ZetaChain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZETA $ +0.0219 (+12.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ZetaChain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0521 (-20.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ZetaChain (ZETA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ZetaChain hinnaajaloo lehte.

Mis on ZetaChain (ZETA)

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

ZetaChain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ZetaChain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZETA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ZetaChain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ZetaChain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ZetaChain hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZetaChain (ZETA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZetaChain (ZETA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZetaChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZetaChain hinna ennustust kohe!

ZetaChain (ZETA) tokenoomika

ZetaChain (ZETA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZETA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ZetaChain (ZETA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ZetaChain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ZetaChain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZETA kohalike valuutade suhtes

1 ZetaChain(ZETA)/VND
5,284.052
1 ZetaChain(ZETA)/AUD
A$0.305216
1 ZetaChain(ZETA)/GBP
0.146584
1 ZetaChain(ZETA)/EUR
0.17068
1 ZetaChain(ZETA)/USD
$0.2008
1 ZetaChain(ZETA)/MYR
RM0.845368
1 ZetaChain(ZETA)/TRY
8.190632
1 ZetaChain(ZETA)/JPY
¥29.5176
1 ZetaChain(ZETA)/ARS
ARS$260.439608
1 ZetaChain(ZETA)/RUB
16.005768
1 ZetaChain(ZETA)/INR
17.572008
1 ZetaChain(ZETA)/IDR
Rp3,238.709224
1 ZetaChain(ZETA)/KRW
278.887104
1 ZetaChain(ZETA)/PHP
11.35524
1 ZetaChain(ZETA)/EGP
￡E.9.690608
1 ZetaChain(ZETA)/BRL
R$1.08432
1 ZetaChain(ZETA)/CAD
C$0.277104
1 ZetaChain(ZETA)/BDT
24.385152
1 ZetaChain(ZETA)/NGN
307.974992
1 ZetaChain(ZETA)/UAH
8.274968
1 ZetaChain(ZETA)/VES
Bs27.108
1 ZetaChain(ZETA)/CLP
$193.5712
1 ZetaChain(ZETA)/PKR
Rs56.882624
1 ZetaChain(ZETA)/KZT
108.715128
1 ZetaChain(ZETA)/THB
฿6.503912
1 ZetaChain(ZETA)/TWD
NT$6.030024
1 ZetaChain(ZETA)/AED
د.إ0.736936
1 ZetaChain(ZETA)/CHF
Fr0.16064
1 ZetaChain(ZETA)/HKD
HK$1.570256
1 ZetaChain(ZETA)/AMD
֏76.757808
1 ZetaChain(ZETA)/MAD
.د.م1.805192
1 ZetaChain(ZETA)/MXN
$3.789096
1 ZetaChain(ZETA)/PLN
0.730912
1 ZetaChain(ZETA)/RON
лв0.867456
1 ZetaChain(ZETA)/SEK
kr1.91764
1 ZetaChain(ZETA)/BGN
лв0.335336
1 ZetaChain(ZETA)/HUF
Ft67.79008
1 ZetaChain(ZETA)/CZK
4.19672
1 ZetaChain(ZETA)/KWD
د.ك0.061244
1 ZetaChain(ZETA)/ILS
0.676696
1 ZetaChain(ZETA)/NOK
kr2.046152
1 ZetaChain(ZETA)/NZD
$0.337344

ZetaChain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ZetaChain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ZetaChain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZetaChain kohta

Kui palju on ZetaChain (ZETA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZETA hind USD on 0.2008 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZETA/USD hind?
Praegune hind ZETA/USD on $ 0.2008. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZetaChain turukapitalisatsioon?
ZETA turukapitalisatsioon on $ 195.74M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZETA ringlev varu?
ZETA ringlev varu on 974.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZETA (ATH) hind?
ZETA saavutab ATH hinna summas 2.854005954477877 USD.
Mis oli kõigi aegade ZETA madalaim (ATL) hind?
ZETA nägi ATL hinda summas 0.15245095204132153 USD.
Milline on ZETA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZETA kauplemismaht on $ 210.01K USD.
Kas ZETA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZETA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZETA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:59:53 (UTC+8)

ZetaChain (ZETA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ZETA/USD kalkulaator

Summa

ZETA
ZETA
USD
USD

1 ZETA = 0.2008 USD

Kauplemine: ZETA

ZETAUSDT
$0.2007
$0.2007$0.2007
-1.18%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu