ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

KohtNo.240

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.96%

Ringlev varu1,023,458,333

Maksimaalne varu2,100,000,000

Koguvaru2,100,000,000

Ringluse määr0.4873%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim2.854005954477877,2024-02-15

Madalaim hind0.15245095204132153,2025-06-22

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

