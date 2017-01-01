Horizen (ZEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Horizen (ZEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Horizen (ZEN) teave Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen. Ametlik veebisait: https://www.horizen.io/ Valge raamat: https://www.horizen.io/research/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xf43eb8de897fbc7f2502483b2bef7bb9ea179229 Ostke ZEN kohe!

Horizen (ZEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Horizen (ZEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 132.28M $ 132.28M $ 132.28M Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 17.34M $ 17.34M $ 17.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 160.21M $ 160.21M $ 160.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 166.57 $ 166.57 $ 166.57 Kõigi aegade madalaim: $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 Praegune hind: $ 7.629 $ 7.629 $ 7.629 Lisateave Horizen (ZEN) hinna kohta

Horizen (ZEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Horizen (ZEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZEN tokeni tokenoomikat, avastage ZEN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZEN Kas olete huvitatud Horizen (ZEN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZEN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZEN MEXC-ist osta!

Horizen (ZEN) hinna ajalugu ZEN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZEN hinna ajalugu kohe!

ZEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZEN võiks suunduda? Meie ZEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZEN tokeni hinna ennustust kohe!

