Unizen logo

Unizen hind(ZCX)

1 ZCX/USD reaalajas hind:

$0.02463
$0.02463
+2.02%1D
USD
Unizen (ZCX) reaalajas hinnagraafik
Unizen (ZCX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.02712
$ 0.02712$ 0.02712
24 h kõrge

+3.27%

+2.02%

-13.58%

-13.58%

Unizen (ZCX) reaalajas hind on $ 0.02463. Viimase 24 tunni jooksul ZCX kaubeldud madalaim $ 0.02327 ja kõrgeim $ 0.02712 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZCXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.00574192979185 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02076762819242495.

Lüliajalise tootluse osas on ZCX muutunud +3.27% viimase tunni jooksul, +2.02% 24 tunni vältel -13.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Unizen (ZCX) – turuteave

No.970

65.08%

ETH

Unizen praegune turukapitalisatsioon on $ 16.03M $ 66.58K 24 tunnise kauplemismahuga. ZCX ringlev varu on 650.82M, mille koguvaru on 884544965.347031. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.63M.

Unizen (ZCX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Unizen tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0004877+2.02%
30 päeva$ -0.013-34.55%
60 päeva$ -0.00463-15.83%
90 päeva$ -0.01449-37.04%
Unizen Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZCX muutuse $ +0.0004877 (+2.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Unizen 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.013 (-34.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Unizen 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZCX $ -0.00463 (-15.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Unizen 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01449 (-37.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Unizen (ZCX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Unizen hinnaajaloo lehte.

Mis on Unizen (ZCX)

Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.

Unizen on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Unizen investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZCX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Unizen kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Unizen ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Unizen hinna ennustus (USD)

Kui palju on Unizen (ZCX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Unizen (ZCX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Unizen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Unizen hinna ennustust kohe!

Unizen (ZCX) tokenoomika

Unizen (ZCX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZCX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Unizen (ZCX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Unizen osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Unizen osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZCX kohalike valuutade suhtes

1 Unizen(ZCX)/VND
648.13845
1 Unizen(ZCX)/AUD
A$0.0374376
1 Unizen(ZCX)/GBP
0.0179799
1 Unizen(ZCX)/EUR
0.0209355
1 Unizen(ZCX)/USD
$0.02463
1 Unizen(ZCX)/MYR
RM0.1036923
1 Unizen(ZCX)/TRY
1.0046577
1 Unizen(ZCX)/JPY
¥3.62061
1 Unizen(ZCX)/ARS
ARS$31.9453563
1 Unizen(ZCX)/RUB
1.9632573
1 Unizen(ZCX)/INR
2.1553713
1 Unizen(ZCX)/IDR
Rp397.2580089
1 Unizen(ZCX)/KRW
34.2081144
1 Unizen(ZCX)/PHP
1.3928265
1 Unizen(ZCX)/EGP
￡E.1.1886438
1 Unizen(ZCX)/BRL
R$0.133002
1 Unizen(ZCX)/CAD
C$0.0339894
1 Unizen(ZCX)/BDT
2.9910672
1 Unizen(ZCX)/NGN
37.7760162
1 Unizen(ZCX)/UAH
1.0150023
1 Unizen(ZCX)/VES
Bs3.32505
1 Unizen(ZCX)/CLP
$23.74332
1 Unizen(ZCX)/PKR
Rs6.9771864
1 Unizen(ZCX)/KZT
13.3349283
1 Unizen(ZCX)/THB
฿0.795549
1 Unizen(ZCX)/TWD
NT$0.7396389
1 Unizen(ZCX)/AED
د.إ0.0903921
1 Unizen(ZCX)/CHF
Fr0.019704
1 Unizen(ZCX)/HKD
HK$0.1926066
1 Unizen(ZCX)/AMD
֏9.4150638
1 Unizen(ZCX)/MAD
.د.م0.2214237
1 Unizen(ZCX)/MXN
$0.4647681
1 Unizen(ZCX)/PLN
0.0896532
1 Unizen(ZCX)/RON
лв0.1064016
1 Unizen(ZCX)/SEK
kr0.2352165
1 Unizen(ZCX)/BGN
лв0.0411321
1 Unizen(ZCX)/HUF
Ft8.315088
1 Unizen(ZCX)/CZK
0.514767
1 Unizen(ZCX)/KWD
د.ك0.00751215
1 Unizen(ZCX)/ILS
0.0830031
1 Unizen(ZCX)/NOK
kr0.2509797
1 Unizen(ZCX)/NZD
$0.0413784

Unizen ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Unizen võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Unizen ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Unizen kohta

Kui palju on Unizen (ZCX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZCX hind USD on 0.02463 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZCX/USD hind?
Praegune hind ZCX/USD on $ 0.02463. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Unizen turukapitalisatsioon?
ZCX turukapitalisatsioon on $ 16.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZCX ringlev varu?
ZCX ringlev varu on 650.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZCX (ATH) hind?
ZCX saavutab ATH hinna summas 7.00574192979185 USD.
Mis oli kõigi aegade ZCX madalaim (ATL) hind?
ZCX nägi ATL hinda summas 0.02076762819242495 USD.
Milline on ZCX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZCX kauplemismaht on $ 66.58K USD.
Kas ZCX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZCX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZCX hinna ennustust.
Unizen (ZCX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ZCX/USD kalkulaator

Summa

ZCX
ZCX
USD
USD

1 ZCX = 0.02463 USD

