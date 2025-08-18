Unizen (ZCX) reaalajas hind on $ 0.02463. Viimase 24 tunni jooksul ZCX kaubeldud madalaim $ 0.02327 ja kõrgeim $ 0.02712 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZCXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.00574192979185 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02076762819242495.
Lüliajalise tootluse osas on ZCX muutunud +3.27% viimase tunni jooksul, +2.02% 24 tunni vältel -13.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Unizen (ZCX) – turuteave
Unizen praegune turukapitalisatsioon on $ 16.03M$ 66.58K 24 tunnise kauplemismahuga. ZCX ringlev varu on 650.82M, mille koguvaru on 884544965.347031. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.63M.
Unizen (ZCX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Unizen tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0004877
+2.02%
30 päeva
$ -0.013
-34.55%
60 päeva
$ -0.00463
-15.83%
90 päeva
$ -0.01449
-37.04%
Unizen Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZCX muutuse $ +0.0004877 (+2.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Unizen 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.013 (-34.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Unizen 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZCX $ -0.00463 (-15.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Unizen 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01449 (-37.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.
Unizen hinna ennustus (USD)
Kui palju on Unizen (ZCX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Unizen (ZCX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Unizen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Unizen (ZCX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZCX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
